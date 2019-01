Le 'āmuira'a Tamara de Mahina officiellement propriétaire du domaine communal

MAHINA, le 29 janvier 2019 - Pendant de longues années, cette maison paroissiale de l'Eglise Protestante Mā'ohi de Mahina louait à la municipalité un terrain de plus de 2 000 m². Depuis, le 'āmuira'a "Tamara" y a construit une grande maison de prières. Après 30 ans d'attente, ce groupe représentant l'archipel des Australes est enfin propriétaire.



L'acte de cession a été signé ce mardi entre les représentants de l'Église Protestante de Mahina et le premier magistrat de la commune.



Un foncier représentant une surface de plus de 2 000 mètres carrés, vendu à 25 millions de francs, contre une trentaine de millions de francs proposés il y a quelques temps par l'ancienne équipe municipale. " C'est un dossier qu'il a fallu que je négocie avec l'État, pour concrétiser de manière constructive et réfléchie, parce que le montant qui était proposé à l'époque était assez exorbitant, et je voyais mal cette communauté assurer cela ", indique Damas Teuira, maire de Mahina.



En 2017, l'ex première adjointe au maire de Mahina, Lorna Oputu avait dénoncé une mise à disposition " litigieuse " au profit de l'Église protestante mā'ohi, puisque le bail n'avait pas été renouvelé en 2015 [durée du 1er bail signé en 2000, NDLR]. Après, l'annonce de cette affaire, les inquiétudes se lisaient sur les visages, aussi bien de l'équipe municipale que des représentants du Fare 'Āmuira'a Tamara. La mise en vente du terrain a donc été suggérée, et à cette époque, ce foncier avait été estimé à plus de 36 millions de francs.