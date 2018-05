Les modalités de la loi Girardin



Cette loi cadre a pour but d’encourager les investissements en Outre-mer et aider les entreprises implantées dans les DOM-TOM. Elle permet en même temps aux contribuables domiciliés fiscalement en France de bénéficier d’une réduction d’imposition basée sur des investissements effectués par des entreprises pour lesquelles ils participent aux financements. A travers une structure locale ou métropolitaine est créé une société en nom collectif (SNC) qui a pour objet d’acheter le matériel. Les contribuables métropolitains qui investissent apportent une partie des capitaux - 35 % de l’apport de capitaux dans la SNC et 65 % pour les emprunts bancaires - et deviennent des associés au sein de cette SNC. Ils bénéficient à ce titre d’une réduction d’impôt dont ils rétrocèdent entre 25 et 30 % à ce que l’on appelle l’entreprise utilisatrice, c’est-à-dire l’entreprise locataire qui va bénéficier du bien considéré et qui va l’acquérir à la fin de cette procédure. L’exploitant du matériel de l’entreprise locataire locale contracte un bail de 5 ans et, au terme de l’opération, le matériel est cédé pour un euro symbolique. La SNC est, quant à elle, dissoute ou revendue à l’exploitant. Ce dispositif permet ainsi à l’entreprise locale d’investir et de promouvoir son activité en dépit de la faiblesse de ses fonds, de moins emprunter, d’abaisser le coût de ses investissements et de bénéficier d’équipements nouveaux dans des délais assez courts. Il y a trois conditions pour être éligible à la loi Girardin. La première implique que les investissements sont limités à un certain nombre de secteurs pour être éligible à cette loi Girardin (pêche, énergies renouvelables, industrie, hôtellerie, tourisme, services informatiques, agriculture, le bâtiment, les travaux publics, le transport et l’artisanat). Seconde condition : dans le secteur du logement, la défiscalisation est possible pour la construction ou l’acquisition de logements neufs à usage locatif sous une double condition : l’entreprise s’engage à louer l’immeuble dans les 6 mois et pour 5 ans à des personnes qui en font leur domicile principal et le loyer ne doit pas dépasser un plafond fixé par décret. Troisième et dernière condition : l’application de ce régime de faveurs est subordonnée au poids d’un agrément ministériel préalable après l’instruction du dossier par la Direction générale des finances publiques à Paris et l’on note une dispense de ces agréments lorsque les investissements réalisés n’excèdent pas la somme de 35 millions de Francs.