Lavage auto à Bora, cuir en peau de poisson… les lauréats de l'Adie

"Cette somme va nous permettre de réinvestir dans l'entreprise de lavage auto que nous avons ouverte en juillet dernier. Nous avons déjà embauché deux patentés et bientôt un contrat Sefi va nous aider à employer un nouveau jeune" , explique avec enthousiasme Liane Patu, lauréate du prix développement économique local. Cette nouvelle chef d'entreprise, créatrice de la société Bora Carwash a pu monter son projet grâce au financement, mais aussi grâce à l'accompagnement de l'Adie. Et Liane Patu, ne compte pas s'arrêter là et souhaite bien poursuivre son développement dans quelques mois sur l'île de Moorea cette fois-ci. Liane Patu pourra sans doute compter sur le soutien de la Banque de Polynésie qui l'a choisie comme lauréate parmi de nombreux autres candidats. "On accompagne l'esprit de l'Adie en soutenant leur action. Carwash a une valeur ajoutée économique en terme de création d'emploi notamment, mais cette entreprise joue également un rôle social, car elle apporte de la cohésion sociale à Bora Bora", précise Nourdine Ouaret, directeur commercial particuliers et professionnels qui reconnaît que sa banque n'hésite pas à soutenir des personnes qui ont de l'audace.