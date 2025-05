Laurent Luyat, parrain du prochain Xterra

Tahiti, le 28 mai 2025 – La 9e édition du Xterra Tahiti Trail Run se déroulera du 13 au 15 juin à Moorea, avec cinq courses au choix pour les sportifs, les familles et les amateurs de nature. L'événement sera parrainé par le journaliste sportif Laurent Luyat.





Le club VSOP-XO a annoncé hier le lancement de la 9e édition du Xterra Tahiti Trail Run, un événement sportif incontournable qui se déroulera du 13 au 15 juin prochains sur l'île de Moorea.



Ce rendez-vous annuel réunit les passionnés de trail, les familles et les amateurs de nature pour trois jours de courses en pleine nature, sur des parcours variés adaptés à tous les niveaux.



Plus qu’une simple compétition, le Xterra Tahiti Trail Run est une véritable expérience immersive au cœur de Moorea. Entre sentiers escarpés, crêtes offrant des panoramas à couper le souffle et champs d’ananas, chaque course est une aventure unique mêlant défi physique et émerveillement.



L’ambiance chaleureuse, portée par l’hospitalité polynésienne, les animations locales et l’énergie des bénévoles, transforme l’événement en un moment de partage inoubliable.



Cette année, le Xterra Tahiti Trail Run a l’honneur d’accueillir un parrain d’exception, le journaliste sportif Laurent Luyat. Il incarne depuis plus de 20 ans la passion du sport à la télé et est devenu l’une des figures des Jeux olympiques de Paris 2024, durant lesquelles il a animé les grandes soirées en direct sur France 2.



Cinq courses sur trois jours La Nuit des Trails : deux parcours nocturnes de Air Tahiti Nui - Marathon Trail - 42 km et Polynésienne des eaux - Semi-Marathon Trail - 21 km.

Tauati Ferry - Iti Trail – 12 km : un tracé technique à travers les montagnes de l'île.

Tauati Ferry - Fun Trail – 3 km et Rotui - Tamarii Trail – 1 km : des formats courts et accessibles, parfaits pour les familles et les enfants. Le Xterra Tahiti Trail Run propose cinq courses réparties sur trois jours :

