Laurent Lebreton, nouveau commandant supérieur des forces armées

PAPEETE, le 26 juillet 2018. la cérémonie de prise de commandement du Contre-Amiral Laurent Lebreton, Commandant supérieur des forces armées en Polynésie française, a lieu ce jeudi matin sur la place d'Armes du quartier Lieutenant-colonel Broche, à Arue.



Le Contre-Amiral Laurent Lebreton succède ainsi au contre-amiral Denis Bertrand.



Laurent Lebreton a déjà travaillé au fenua. En 1995, il avait été affecté sur le patrouilleur La Tapageuse.



Le contre-amiral est diplômé de l’Ecole navale, du Collège interarmées de défense et du collège de défense de l'Otan. Il a effectué toute sa carrière dans la Marine nationale, l’Otan et le ministère de la Défense. Depuis 2012 jusqu'à aujourdg'ui, il était adjoint marine au Centre de planification et de conduite des opérations de l’Etat major des armées.