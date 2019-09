Laurent Gerra le 13 septembre à To’ata

PAPEETE, le 6 septembre 2019 - L’artiste sera sur la scène de To’ata avec son spectacle "Sans modération" au cours duquel il s’en prend aux politiques, chanteurs, acteurs et personnalités qui font l’actualité. Il sera accompagné de ses musiciens. Ensemble, ils promettent une "belle cuvée".



Laurent Gerra est un imitateur. Mais il est aussi auteur, humoriste, chroniqueur radio et télé, comédien… Ses spectateurs profitent de ses multiples talents à chaque rencontre.



En 2015, il a fêté ses 25 ans de carrière. En 2017, il fêtait ses 50 ans. À cette occasion, il a été en tournée dans toute la France en 2017-2018 avec un spectacle intitulé Sans modération.



À propos de sa carrière et de son parcours il indique : " je n’en reviens pas du temps qui passe ! Je n’arrive pas à vous citer les points forts tellement j’ai eu la chance de vivre des moments extraordinaires, autant à travers les artistes rencontrés qu’avec le public ".



Pour lui tout a commencé sur les bancs de l’école primaire quand il a pris conscience qu’il était capable d’amuser ses camarades de classe avec ses imitations. Un don qu’il a développé tout au long de son adolescence.



Il est monté sur les planches pour la première fois en 1989. Une expérience qui a confirmé une envie de toujours : faire de la scène son métier.



Il a intégré la bande à Ruquier sur France Inter, puis a participé à des émissions sur France 2, a joué au théâtre Dejazet (où il a décroché le Molière du meilleur spectacle à sketchs en 1997), au Casino de Paris. Depuis, il sillonne la France assurant des rendez-vous réguliers sur les ondes radio.



Il est déjà venu en Polynésie. En 2014, il a présenté son spectacle Normal sur To’ata avec le grand orchestre de Fred Manoukian.



Il connaît le public polynésien et sait à quoi s’attendre. " Il est formidable, chaleureux et c’est un honneur de revenir parmi vous… C’est fou d’aller aussi loin et de se sentir autant chez soi ! "



Sans modération " porte bien son nom " assure l’artiste. " Je rosse hommes politiques, chanteurs, acteurs, et personnalités faisant l’actualité. Je revisite quelques-unes de mes cibles préférées, mais je présente aussi ma vision de l’actualité, notamment politique, sans oublier les hommages au cinéma et à la chanson française. "



Pour l’écrire, il a scruté les sujets faisant l’actualité. Il ne suit pas " quotidiennement " celle qui concerne Tahiti et ses îles, mais " j’adapterai sur place en fonction de ce que je verrai ".



Il sera accompagné de cinq " indispensables " musiciens. " Ils ne sont pas venus pour faire de la plongée toute la journée ", plaisante Laurent Gerra qui promet " une de mes plus belles cuvées " !