Laura-Téa Louison-Grépin championne de Nouvelle-Zélande au fleuret

Tahiti, le 26 septembre 2022 - Laura-Téa Louison-Grépin a décroché, ce week-end, la médaille d'or chez les cadets aux championnats de Nouvelle-Zélande d'escrime. Menée 13 touches à 7, la jeune tahitienne a réalisé une belle remontée pour l'emporter 15-14 en finale du fleuret. Louison-Grépin s'est offert aussi l'argent chez les juniors.



Quatre espoirs de l'escrime tahitienne ont pris part, ce week-end à Christchurch, aux championnats de Nouvelle-Zélande. Et on retiendra la performance de Laura-Téa Louison-Grépin chez les cadets. Au fleuret, la jeune polynésienne a réalisé un parcours sans faute avec notamment une performance mémorable en finale. Menée 13 touches à 7 par la numéro 1 néo-zélandaise, Louison-Grépin a réalisé une belle remontrée pour l'emporter 15-14 et s'offrir l'or. La sociétaire du 'Aito Papeete repart également de ces championnats avec une médaille d'argent décrochée chez les juniors.



Pour les trois autres Tahitiens engagés, Dimitri Bonneau, Louis-Marie Sanchez et Gael Michel se sont inclinés avec les honneurs en quarts de finale. Prochains objectifs pour les tireurs polynésiens, les championnats d'Asie en avril prochain.