Laura Laune à Tahiti le 14 juin prochain

PAPEETE, le 7 décembre 2018 - L’artiste Laura Laune (connue pour avoir remporté La France a un incroyable talent en 2017) viendra en Polynésie pour présenter son spectacle intitulé Le Diable est une gentille petit fille. Ce spectacle aura lieu au Ia ora Tahiti beach resort.



Laura Laune humoriste, comédienne et musicienne belge présentera son spectacle le Diable est une gentille petite fille à Tahiti en juin. Un spectacle dont elle a elle-même écrit le texte et qui a été mis en scène par Jérémy Ferrari.



Un one-woman show sans complexe



Dans son one-woman show, la jeune femme parle sans complexe d’homosexualité, d’homophobie, de maltraitance, de maternité, de parentalité... Elle se coule dans la peau d’une jeune fille innocente dont l’humour noir et incisif survient sans prévenir.



Laura Laune ne mâche pas ses mots lorsqu’il s’agit de revisiter l’actualité. Elle ose tout avec une irrévérence totale. De ce fait, son spectacle n’est pas tout public. Il est annoncé pour les plus de 14 ans.



Le spectacle réserve bien des surprises. Ou plutôt, ce sont les personnages de Laura Laune qui réservent des surprises.



Laura Laune, née en 1986, en Belgique, est notamment connue en France pour avoir remporté la douzième saison de La France a un incroyable talent diffusé sur M6 en 2017. Mais elle a fait ses premiers pas sur scène à l’âge de 11 ans.



Après avoir joué dans plusieurs pièces de théâtre, elle a décidé de devenir humoriste. Elle a écrit son première one-woman show qu’elle présentera en Polynésie après l’avoir présenté dans de nombreuses salles en métropole.



Plusieurs fois récompensée



Elle a été récompensée plusieurs fois dans des festivals d’humour et a fait la première parte de Jeff Panacloc. De son vrai nom Damien Colcanap, Jeff Panacloc est un ventriloque et humoriste français. Laura Laune co-écrit par ailleurs des textes avec Jérémy Ferrari, séduit par son humour noir.