Larry Page, co-fondateur de Google, en Nouvelle-Zélande malgré la fermeture des frontières

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | jeudi 05/08/2021 - L'un des co-fondateurs de Google, Larry Page, a été autorisé à entrer en Nouvelle-Zélande malgré la fermeture de ses frontières afin de faire soigner son fils en urgence, a confirmé le gouvernement jeudi.



Cette information n'a pas manqué de susciter des critiques de l'opposition qui a exigé de la Première ministre Jacinda Ardern une explication sur la raison pour laquelle le milliardaire a été autorisé à entrer dans le pays en dépit des mesures destinées à juguler la pandémie.



Le ministre de l'Immigration Kris Faafoi a indiqué à la presse que M. Page a demandé une dérogation pour raisons médicales afin que "son fils reçoive le traitement nécessaire".



Le ministre de la Santé, Andrew Little, interrogé au Parlement sur ce sujet, a répondu qu'une demande avait été acceptée en janvier pour qu'un enfant, accompagné d'un adulte, soit médicalement évacué des Fidji car ne pouvant pas être soigné sur place.



"Toute la procédure habituelle été suivie", a déclaré M. Little.



Mme Ardern a de son côté indiqué qu'elle n'avait pas été informée, à ce moment-là, de la présence de M. Page en Nouvelle-Zélande.



Nicola Hogg, directeur général des services en charge du contrôle aux frontières a déclaré à l'AFP que M. Page "remplissait les conditions requises" pour entrer sur le territoire.



"M. Page n'est pas un résident permanent. La citoyenneté est une question qui relève du ministère des Affaires intérieures. Pour des raisons de confidentialité, nous ne sommes pas en mesure de faire plus de commentaires", a-t-il dit.



M. Hogg n'a pas souhaité préciser si M. Page avait effectué deux semaines en quarantaine, une obligation pour toute personne en provenance de l'étranger.



Selon des informations publiées sur internet, le milliardaire aurait choisi de s'installer sur une île proche des Fidji durant la pandémie de Covid-19.



Le parti libéral d'opposition ACT a appelé Mme Ardern à fournir d'avantage d'explications.



"Le gouvernement doit répondre à la question de savoir pourquoi Larry Page (...) a été autorisé à entrer en Nouvelle-Zélande alors que des Néo-Zélandais dans le désespoir et des familles séparées ne peuvent pas franchir la frontière", a déclaré le dirigent de l'ACT, David Seymour.



M. Seymour a cependant dit compatir à la situation dans laquelle se trouvait M. Page tout en soulignant que de nombreuses personnes rencontrant des problèmes similaires ne pouvaient pas entrer en Nouvelle-Zélande.



M. Page a co-fondé Google avec Sergey Brin dans les années 90 et selon Bloomberg, il serait la sixième personne la plus riche du monde.