Large revue d’effectifs aux Championnat de Polynésie de judo

Tahiti, le 12 mars 2023 - La salle Babo Aitamai de Fautaua a accueilli samedi les Championnats de Polynésie individuel de judo 2023. La participation a été conséquente avec 170 judokas en action dont une grande proportion chez les jeunes. Moins de monde qu’attendu en seniors, mais les présents ont assuré le spectacle.



Semaine active pour le judo local puisqu’après l’organisation de l’Open Vahine Aito à Fautaua le mercredi précédent dans le cadre de la journée internationale de la femme, les Championnats de Polynésie individuel ont de nouveau investi la salle Babo Aitamai samedi. Pour permettre aux judokas de multiplier les combats car la fréquentation était faible dans certaines catégories de poids, la Fédération polynésienne de judo a rajouté des tableaux chez les jeunes et les seniors sous l’appellation avenirs, élite, open et super champion. Franck Bellard, le cadre technique de la FPJ, s’est exprimé sur le contenu de la journée : “Je suis très satisfait de la participation notamment chez les jeunes, après, on a enregistré des absences chez les seniors et notamment chez les sélectionnés pour les Jeux du Pacifique, car certains d’entre eux sont blessés. Mais la compétition a tout de même été intéressante et le fait de rajouter des tableaux open ou super champion a permis aux intéressés de disputer plusieurs combats et d’optimiser le championnat”.



Les benjamins ont ouvert les débats le matin, les catégories d’âge supérieures suivant jusqu’aux seniors qui ont bouclé le programme en fin d’après-midi. Le dojo tahitien, Vénus et l’EJJP se sont réparti la majorité des titres chez les benjamins et minimes. En seniors, domination collectivement de Vénus et Tefana et logiquement des sélectionnés pour les Jeux du Pacifique qui auront lieu en fin d’année. Belle performance de Romain Mulot qui, outre son titre en -81kg, s’est imposé dans le tableau Super Champion.



Médaille espérée à la Coupe de France minimes



Le lancement de la préparation officielle pour les Jeux du Pacifique et pour les échéances nationales à venir a été officialisé mardi dernier, les sélectionnés pour les Jeux qui devraient être 24 à rejoindre les îles Salomon en novembre prochain ayant signé un contrat personnalisé qui les engage auprès de la FPJ à respecter des paramètres tels que les entraînements et l’hygiène de vie. Le judo tahitien sera ambitieux à Honiara. Un déplacement est programmé en juillet à Auckland pour renforcer la préparation des sélectionnés.



Mais c’est l’élite jeune tahitienne qui va ouvrir le programme des compétitions nationales et internationales à l’occasion de la Coupe de France minimes qui doit avoir lieu les 25 et 26 mars à Paris. Les huit sélectionnés s’envoleront en direction de la métropole vendredi en compagnie de Franck Bellard qui nous livre son objectif : “Le rendez-vous des championnats de Polynésie a permis d’observer les sélectionnés pour la Coupe de France minimes. Nous y avons obtenu des résultats honorables par le passé mais jamais encore de médailles. Et ce sera bien là notre objectif de décrocher la première médaille tahitienne à la Coupe de France minimes qui s’apparente à des Championnats de France de la catégorie d’âge”.



Franck Bellard repartira au mois de mai avec la sélection tahitienne cadette pour participer au championnat national. Voilà deux rendez-vous qui permettront de mieux appréhender l’avenir du judo polynésien.