

Lancement du 33e congrès de l’ACCD’OM

Tahiti, le 13 novembre 2025 - Le 33e congrès de l’Association des communes et collectivités d’outre-mer (ACCD’OM) s’est ouvert jeudi en présence de Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, David Lisnard, président de l’Association des maires de France (AMF), Micheline Jacques, présidente de la délégation sénatoriale aux outre-mer, Olivier Jacob, directeur général des outre-mer, et Bernard Gauducheau, maire de Vanves, commune où se tient le congrès.



La présidente de l’Association des communes et collectivités d’Outre-Mer (ACCD’OM), Florence Rolland, ayant été retenue en Nouvelle-Calédonie pour raisons personnelles, c’est la vice-présidente Sophie Charles qui a ouvert officiellement le 33e congrès de l’ACCD’OM, jeudi à Vanves, en rappelant que les territoires ultramarins partagent les mêmes ambitions que ceux de l’Hexagone, malgré des contraintes plus fortes, des retards structurels importants et des moyens inadaptés.



Plus de 200 élus ultramarins et une centaine d’invités ont assisté aux quatre premières séances plénières, avec des intervenants venus apporter une expertise sur les enjeux à venir pour les collectivités des trois océans, avec notamment Virginie Schwarz, PDG de Météo-France, Sébastien Soriano, directeur de l’IGN, Ivan Odonnat, président de l’IEDOM, Georges Patient, sénateur de Guyane et spécialiste de l’économie outre-mer, ou encore David Marti, président de la commission sécurité de France Urbaine.



Les thématiques abordées lors de cette première journée étaient l’adaptation aux changements climatiques, le développement économique, la lutte contre les narcotrafics et le manque de données sur les outre-mer.



Bruno Flores, maire de Raivavae et représentant à l’assemblée de la Polynésie française, a participé à l’ouverture de ce congrès. Il a été mandaté par Moetai Brotherson, président de la Polynésie française, pour y représenter le Pays.



Bruno Flores est intervenu lors de la table ronde consacrée à la sécurité des territoires et à la lutte contre les trafics illicites, au cours de laquelle il a présenté le plan de lutte contre le fléau de l’ice mis en œuvre par le gouvernement de la Polynésie française.



Benoît Kautai, maire de Nuku Hiva et président de la Communauté de communes des îles Marquises (CODIM), est également intervenu pour partager les actions menées dans le cadre du Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPCPF), en matière de coopération et de sécurité locales.



Vendredi, la clôture de l’événement se fera en présence d’Aurore Bergé, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations. Les élus ultramarins auront au préalable finalisé les motions qui seront remises au gouvernement et aux institutions, rapportant les attentes des collectivités pour les années à venir.



Le prochain congrès de l’ACCDOM se tiendra en 2026 en Polynésie française, offrant l’occasion aux nouvelles équipes municipales de renforcer leurs liens avec l’ensemble des collectivités d’outre-mer et de poursuivre le dialogue institutionnel engagé.

