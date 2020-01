Lancement de la Coupe Tahiti Nui de BMX

Pour cette première manche, les compétiteurs étaient répartis en deux catégories. Les "benjamins et moins", et les "mnimes et plus". Dans la première tranche d'âge Matafenua Huhina s'est imposé, et dans la seconde c'est Théo Roche qui a dominé cette première levée.



La prochaine manche de la Coupe de Tahiti Nui, qui en compte cinq, devrait se tenir le mois prochain. "On a prévu une course par mois pour la Coupe de Tahiti Nui et en mai on organise les championnats de Tahiti de BMX", a indiqué le cadre technique de la FTC.



En attendant des entrainements de BMX sont proposés les mercredis après-midi et les samedis matin sur la piste de Fei-Pi.