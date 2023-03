Lancement de l’expédition Moananuiākea dès juin

Tahiti le 23 mars 2023 – À l’occasion du lancement de l’expédition Moananuiākea, les grandes phases de cette expédition ont été présentées mardi lors d’une conférence de presse en ligne. Ce projet doit conduire les pirogues Hōkūleʻa et Hikianalia à reprendre la mer pour une gigantesque traversée du Pacifique.



Le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, a participé ce mardi à une conférence de presse digitale organisée par la Polynesian Voyaging Society pour le lancement de l’expédition “Moananuiākea”. La visioconférence a réuni les représentants des communautés issues de la Polynésie française, de Nouvelle-Zélande, de Micronésie, de Taiwan, d’Alaska et d’Hawaï. Les membres sont tous signataires de la déclaration d’unité avec le ‘Aha Moananuiākea Pacific Consortium qui réunit les grandes institutions culturelles et universitaires d'Hawaii. Ils forment, avec le Consortium, le réseau Pacifique de partenariats autochtones dont l’objectif est la “promotion des connaissances traditionnelles pour développer des solutions locales et mondiales aux effets et aux risques du changement climatique et de l’élévation du niveau de la mer”.

47 milles nautique en 4 ans Moananuiākea est le 15e grand voyage de Hōkūleʻa. L’expédition vise à développer les relations culturelles et à favoriser le partage des connaissances, l’échange éducatif et l’interface professionnelle dans le Pacifique. L’aventure doit commencer en juin 2023 au départ du port de Juneau en Alaska. Trois ʻōfaʻi, des pierres de Taputapuātea, voyagerons à bord des pirogues. Hōkūleaa et Hikianalia quitteront le nord-ouest du Canada pour rejoindre la côte ouest des États-Unis courant septembre 2023. Par la suite, les deux pirogues effectueront un tour du Pacifique sur 43 000 milles nautiques à travers le grand océan. Cette odyssée de 4 ans les conduira notamment à passer par le Mexique, la Polynésie, la Nouvelle-Zélande, la Micronésie, le Japon, Hawaii, avant d’arriver à Tahiti en 2027. Selon Nainoa Thompson, navigateur hawaïen et président de la Polynesian Voyaging Society, “c'est certainement l’expédition la plus difficile à ce jour, car la destination n’est pas une île, mais l'avenir de la terre insulaire”.

