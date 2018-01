Lana Tetuanui membre de la commission sur le nucléaire

PAPEETE, le 18 janvier 2018. La sénatrice Lana Tetuanui a annoncé ce jeudi sur les réseaux sociaux qu'elle avait été nommée par le président du Sénat pour siéger à la Commission relative aux mesures d'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.



"Je confirme avoir été nommée par le président du Sénat Gérard Larcher pour siéger à la commission sur le nucléaire prévue par l’article 113 de la loi EROM ( "Egalité réelle Outre mer")", a indiqué la sénatrice sur les réseaux sociaux. "Je m’engage à défendre les dossiers qui seront examinés dans cette commission pour que justice soit faite, par la reconnaissance des séquelles profondes qu’a subies notre fenua et sa population !"





Deux autres sénateurs sont également membres de cette commission. Il s'agit du calédonien Pierre Frogier et de Jean-Michel Houllegatte, sénateur de la Manche.



Mardi, nos confrères de Radio 1 avaient indiqué que les deux députés Nicole Sanquer et Moetai Brotherson allaient intégrer la commission de cadrage de la Loi Morin.





Cette commission a été créée en février 2017 lors du vote de la loi pour l'égalité réelle outre-mer. Cette loi prévoit que la commission est composée pour moitié de parlementaires et pour moitié de personnalités qualifiées.

Le texte prévoyait que la commission propose dans un délai de 12 mois, c'est à dire avant le 28 février 2018, « les mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires ».



Au vu du retard pris pour la composition de cette commission, il est peu probable que ce délai sera respecté.