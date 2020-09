Lana Tetuanui et Teva Rohfritsch élus sénateurs

Tahiti, le 27 septembre 2020 – Les candidats de la majorité, Lana Tetuanui et Teva Rohfritsch, ont largement remporté dimanche les sénatoriales en Polynésie française avec chacun 494 voix, soit 68% des suffrages des grands électeurs polynésiens. "Les maires ont envoyé un signe très fort de leur confiance", a réagi le président du Pays et leader du Tapura huiraatira.



On savait le Tapura huiraatira favori pour ces sénatoriales. Mais on n'imaginait pas une telle promenade de santé pour les deux candidats du parti rouge et blanc, Lana Tetanui et Teva Rohfritsch. Avec 494 voix et 68,23% des suffrages exprimés par les 724 grands électeurs de la Polynésie française, le tandem de la majorité a établi un record depuis le passage de l'élection à deux sénateurs en 2008. Les dernières élections sénatoriales avaient marqué la toute première victoire politique d'Édouard Fritch sur Gaston Flosse. Mais à l'époque, Lana Tetuanui et Nuihau Laurey n'avaient obtenu "que" 51 et 54% des voix des grands électeurs. Un an plus tôt, sans véritable alternative autonomiste face à eux, les deux candidats du Tahoera'a, Teura Iriti et Vincent Dubois, plafonnaient à 58% des voix…



Avec pas moins de treize candidats en lice, il était déjà difficile d'imaginer un tandem capable de capitaliser assez de grands électeurs pour rivaliser avec les deux candidats du parti majoritaire. Le score obtenu par le Tapura vient finalement balayer, a posteriori, cette possibilité. Loin derrière les deux sénateurs élus, le sortant Nuihau Laurey et sa colistière Sylviane Terooatea réalisent tout de même un honorable score de 132 et 120 voix. Suivent ensuite Oscar Temaru et Michel Villar, à 86 et 75 voix. Tandis que Christian Vernaudon et Lydia Nouveau essuient un lourd revers avec seulement 17 et 15 petites voix. Jacky Bryant et sa colistière de Heiura-Les Verts glanent respectivement 7 et 6 voix. Alors que des trois inconnus de cette élection, seul le petit-fils de Pouvana'a réussit à glaner une unique voix.



"Rassemblement"



Pour le leader du Tapura, Édouard Fritch, cette victoire est le signe d'une forte adhésion des tāvana –et notamment des nouveaux tāvana– à la politique du gouvernement depuis le début de la crise : "Les maires me faisaient déjà beaucoup confiance. Mais il ne faut pas oublier qu'on sort des communales, où pas mal de nouveaux maires sont arrivés". Un bol d'air électoral qui a même ému aux larmes le président du Pays, dimanche midi dans la cour du lycée Gauguin où se déroulait l'élection. "On ne peut pas parler d'union, de rassemblement derrière un gouvernement, si on passe à quelques voix près. Et là, les maires ont envoyé un signe très fort de leur confiance non seulement au niveau du gouvernement mais je crois aussi au niveau de l'État."



L'État, Édouard Fritch et ses deux sénateurs le rencontreront dès cette semaine en direct. Un déplacement est prévu mardi à Paris pour participer à la séance inaugurale du Sénat, mais aussi pour quelques rencontres avec le gouvernement central. "Quelques rendez-vous sont déjà prêts. Et surtout, nous allons à Matignon samedi à 10 heures rencontrer le Premier ministre, monsieur Castex, lui présenter en primeur les dossiers de la Polynésie et tous les financements qui sont attendus". Le Pays avait tablé sur 119 milliards de Fcfp de projets d'investissements compilés dans le plan Cap2025. L'État n'a accordé que 179 milliard de Fcfp pour l'ensemble de l'outre-mer et prévenu les territoires autonomes, Polynésie et Calédonie, qu'ils seraient moins dotés que les DOM et ROM… Reste donc le futur "contrat de convergence", qui devra remplacer le contrat de projet à partir de l'année prochaine.



Pause électorale



La mandature sénatoriale passée, 2015-2020, marque en tous cas la fin d'un cycle électoral archi-dominé par le Tapura. Depuis ces sénatoriales de 2015, remportées face au Tahoera'a, le parti d'Édouard Fritch a très largement remporté toutes ses victoires électorales, qu'il s'agisse localement des primaires de la droite, de la présidentielle, des territoriales ou des municipales. Seule ombre au tableau, la perte d'une circonscription des législatives au bénéfice du Tavini en 2017, mais avec tout de même deux députés élus sur trois. Politiquement, la suite des événements sera désormais un peu plus calme. En effet, aucune élection n'est prévue avant la présidentielle de 2022. Une éternité…