Laina Faraire et Matahiapo Wohler sacrés champion de Polynésie de golf

Tahiti, le 4 avril 2023 - Les finales du championnat de Polynésie de golf ont rendu leur verdict, dimanche, sur le parcours de Atimaono. Chez les hommes, le grandissime favori, Matahiapo Wohler a dominé le vice-champion en titre, Thomas David. Et du côté des dames, Laina Faraire a disposé d'Yvonne Wimer.



Le championnat de Polynésie de golf, format brut, s'est achevé, dimanche, sur les green de Atimaono, à Papara. A l'issue des phases de qualification, disputées à la mi-mars, les 16 meilleurs hommes et les 8 meilleures femmes ont été retenus pour disputer les phases finales, organisées comme chaque année en match-play (un contre un). Et les finales se sont donc jouées ce week-end.



Chez les hommes, le tenant du titre, Michel Cunéo, absent sur cette édition du championnat, n'a pas pu défendre ses chances. Néanmoins le grandissime favori, Matahiapo Wolher, ancien pro repassé amateur depuis quelques mois, a tenu son rang. Premier déjà des qualifications, Wolher a ensuite parfaitement géré ses face à face. En finale, dimanche, il retrouvait le vice-champion en titre, le jeune espoir Thomas David. Matahiapo Wolher a finalement eu raison de son adversaire en l'emportant au 17e trou.



Du côté des dames, une petite sensation. La double championne de Polynésie en titre, Rarau Taerea-Pani, première pourtant des qualifications, s'est inclinée en quart de finale face à Raupuaiti Ateo, 11 ans seulement. Cette dernière n'a cependant pas pu répéter son exploit au tour suivant où elle s'est inclinée contre l'expérimentée Yvonne Wimer, qui a disputé dimanche la finale face à Laina Faraire. Et après deux défaites en finale au cours des deux dernières éditions, Laina Faraire s'est enfin offert le titre de championne de Polynésie avec une victoire au 18e trou. Les nouveaux champions de Polynésie auront l'occasion d'étrenner leur couronne ce week-end à l'occasion de l'Open de Fei Pi.



Rédigé par Désiré Teivao le Mardi 4 Avril 2023 à 20:02 | Lu 347 fois