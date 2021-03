Laetitia, Marquisienne, étudiante et engagée à la MCPF

Tahiti, le 24 mars 2021 – Originaire de Nuku Hiva aux Marquises où elle a passé son enfance, Laetitia Teikitohe est étudiante en dernière année de licence de droit à l'UPF. Le 18 février dernier, la jeune femme a signé un contrat de service civique de huit mois avec la Maison de Confiance et de Protection des Familles (MCPF) de la gendarmerie et intervient chaque semaine dans les écoles et collèges pour dialoguer et mener des actions de prévention sur les stupéfiants et les violences intrafamiliales.



Du haut de ses vingt ans, Laetitia Teikitohe ne perd pas son temps. Cette jeune marquisienne, aînée d'une famille de quatre enfants et fille d'un guide de randonnée et d'une mère au foyer, effectue actuellement sa troisième année de licence de droit à l'Université de Polynésie française (UPF). Le 18 février dernier, l'étudiante a été recrutée via le service civique par la nouvelle Maison de Confiance et de Protection des Familles (MCPF) de la gendarmerie située à Papeete, et a signé un contrat de 30 heures hebdomadaires pour une durée de huit mois. Depuis, elle intervient dans les établissements scolaires de Tahiti et Moorea où elle est chargée de missions de prévention dans les domaines des stupéfiants et des violences intrafamiliales.



Après une enfance passée à Nuku Hiva, Laetitia Teikitohe a rejoint Tahiti où elle a passé un baccalauréat ES au lycée de Papara et s'est finalement orientée vers des études de droit : "Il a fallu que je vienne à Tahiti pour continuer mes études. Initialement, j'avais postulé pour une formation d'infirmière. Puis je me suis informée sur les métiers que je pouvais pratiquer en Polynésie et je me suis rendue compte que les études de droit permettaient de plus grands débouchés dans le domaine de l'emploi. C'était une filière plus généraliste."