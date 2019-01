Labo d’ice : cinq nouvelles mises en examen

PAPEETE, le 27 janvier 2019 - Cinq personnes ont été mises en examen mercredi et jeudi suite au démantèlement d’un laboratoire artisanal de fabrication d’ice à Tautira le 19 janvier dernier. Elles ont toutes été placées en détention provisoire. Pour fabriquer de la méthamphétamine, les mis en cause utilisaient notamment des médicaments anti-rhume dans lesquels se trouve l’une des composantes de l’ice.



Suite à la mise en examen d’un couple de trentenaires mercredi, cinq individus ont été présentés devant le juge d’instruction ce vendredi qui les a mis en examen pour Infraction à la législation sur les stupéfiants (ILS). Tous sont poursuivis pour avoir pris part à la fabrication de méthamphétamines et à l’approvisionnement en médicaments et produits chimiques (soude, acétone…) qui ont permis de produire des cristaux d’ice à Tahiti. Tous ont également demandé un débat différé pour préparer leur défense. Ils ont été placés en détention provisoire et seront dans l’impossibilité de se côtoyer au sein de la prison.



Les mis en cause, de jeunes consommateurs d’ice, sont issus d’un milieu précaire. Certains d’entre eux, qui achetaient les produits et médicaments nécessaires à la fabrication, ont indiqué qu’ils étaient rémunérés avec de l’ice. A l’issue de sa mise en examen ce vendredi, un individu de 24 ans, dont le casier judiciaire est vierge, a été présenté devant le juge des libertés et de la détention. Face au magistrat, le jeune homme a indiqué qu’il avait très peur d’être incarcéré et que plusieurs personnes « lui tombent dessus ».



Les mis en examen seront de nouveau présentés au juge des libertés et de la détention en milieu de semaine prochaine.