La victoire de Pirae fait polémique

Tahiti, le 22 octobre 2023 - Rugby - La 3e journée du Championnat de Tahiti de rugby à 7 a été remportée par le RC Pirae qui a battu (24-17) Faa’a Aro en finale, samedi au stade Fautaua. Mais Faa’a Aro devrait poser réclamation considérant que RC Pirae a été renforcé sans l’aval des autres clubs par des joueurs de Papeete et Paea en demi-finale lors de son succès (31-26) contre l’équipe Toa 7’s, constituée d’une bonne partie des joueurs qui représenteront Tahiti aux prochains Jeux du Pacifique au mois de novembre.



Vainqueur des deux premières journées du Championnat de Tahiti de rugby à 7 qui en comporte quatre, Faa’a semblait en mesure de signer un troisième succès consécutif, samedi, lors de la 3e journée du championnat. Les verts avaient en effet dominé Punaauia (35-12) et Pirae (26-14) en matchs de poule et s’étaient largement imposés (26-7) contre l’entente Papeete/Paea en demi-finale.



Le tournoi bénéficiait également de la présence de l’équipe de Toa 7’s, représentée par neuf des douze joueurs qui devraient faire le déplacement à aux îles Salomon le mois prochain pour participer aux Jeux du Pacifique. La sélection tahitienne est encore incomplète dans la mesure où elle doit recevoir l’apport de trois joueurs évoluant en France avant son départ pour Honiara. La formation coachée par Teave Orbeck a déjà belle allure, en témoignent ses deux larges succès en matchs de poule contre l’entente Papeete-Paea (21-5) et Moorea (45-0). Elle se qualifiait logiquement pour le dernier carré du tournoi où elle était opposée à Pirae en demi-finale.



Mais outre le fait que les joueurs de Toa 7’s commençaient à ressentir de la fatigue car ils ont enchaîné les rencontres avec la sélection tahitienne mais également avec leur club respectif, Pirae se présentait renforcé en demi-finale par des éléments de l’entente Papeete/Paea et cela allait jouer un rôle essentiel dans la tournure du match remporté 31-26 par Pirae. Le club de Faa’a s’est manifesté dans le cours du match pour souligner que Pirae s’était renforcé sans obtenir l’accord des autres clubs et des membres de la fédération. La situation est alors devenue nébuleuse car les dirigeants de Pirae ont argué qu’ils avaient obtenu l’aval de l’encadrement de Toa 7’s et d’autres dirigeants pour se renforcer en demi-finale.



Faa’a quasiment champion quand même



Le tournoi se poursuivait malgré tout car Faa’a était disposé à se présenter en finale pour y rencontrer Pirae. L'entraîneur Marcel Coppenrath n’alignait alors que des joueurs licenciés au sein du club de Pirae. Et ceux-ci allaient mettre un point d’honneur à démontrer qu’ils étaient compétitifs samedi, même sans l’apport de joueurs extérieurs. Il faut aussi souligner que Julien Maamaatuaiahutapu, revenu au fenua pour intégrer la sélection tahitienne et qui est ponctuellement licencié à Pirae, a été d’un apport essentiel bien qu’il ait enchaîné les matchs avec la sélection et son club dans le tournoi.



Au terme d’un match très offensif des deux côtés, Pirae prenait sa revanche du match de poule en s’imposant 24-17 et prenait les dix points alloués au vainqueur du tournoi dans le cadre du classement général. Mais bien que battu en finale samedi, Faa’a est quasiment assuré de décrocher le titre de champion de Tahiti de rugby à 7 avant l’ultime rencontre samedi prochain. Les clubs des îles (Moorea et Huahine) n’y participeront pas et il ne devait y avoir que cinq équipes en lice avec la présence de Toa 7’s qui participe au championnat officieusement et donc sans y être classé officiellement. Et d’ailleurs samedi, la sélection tahitienne a fait l’impasse sur le match pour la 3e place contre l’entente Papaeete/ Paea, ses joueurs ayant beaucoup donné dans l’après-midi et ne voulant pas s’exposer à des blessures musculaires.



Même si le club de Faa’a finit dernier du tournoi samedi prochain, il marquera six points et comptera 34 points au classement général, ce qui le mettra à l’abri d’un retour de l’entente Papeete-Paea et de Pirae qui comptent actuellement chacun 23 points et ne pourront faire mieux que 33 points même en récupérant les 10 points attribués au vainqueur du tournoi. Maintenant, quelles vont être les répercussions d’une possible réclamation de Faa’a par rapport au tournoi de samedi tant dans les esprits que sur le terrain en termes d’ambiance samedi prochain ? Affaire à suivre.



Résultats Tournoi 3

*Poule A

- Faa’a-Punaauia 35-12

- Pirae-Punaauia 21-5

- Faa’a-Pirae 26-14

*Poule B

- Toa 7’s-Papeete/Paea 21-5

- Toa 7’s-Moorea 45-0

- Papeete/Paea-Moorea 17-10

*Demi-finales

- Faa’a-Papeete/Paea 26/7

- Pirae Barbarians-Toa 7’s 31-26

*Match 5e/6e places

- Punaauia-Moorea 30-0 (forfait Moorea)

*Match 3e/4e places

- Toa 7’s-Papeete/Paea non joué

*Finale

- Pirae-Faa’a 24-17

Classement général

1. Faa’a 28 pts

2. Entente Papeete/Paea 23 pts

3. Pirae 23 pts

4. Punaauia 17 pts

5. Moorea 15 pts

6. Huahine 6 pts

NB : Sous-réserve d’une possible réclamation de Faa’a

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 22 Octobre 2023 à 16:07