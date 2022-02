La vente du foyer des étudiants polynésiens à Paris toujours en discussion

Tahiti, le 3 février 2022 – Le conseiller spécial du président du Pays, Thierry Nhun Fat, a évoqué à Paris la question récurrente de la vente du foyer des étudiants polynésiens, assurant de son assistance pour "concrétiser" cette opération.



Alors que le président du Pays est actuellement en mission à Paris, son conseiller spécial Thierry Nhun Fat a rencontré cette semaine l’association des étudiants polynésiens. Sujet principal de la rencontre, qui s’est tenue à la délégation de la Polynésie française à Paris, l'avenir du foyer des étudiants situé près du Jardin du Luxembourg, dans la rue Monsieur le Prince. Ce local est détenu en pleine propriété par l’association, mais le montant très élevé des charges communes de l’immeuble incite l’association à vouloir le vendre au profit d’un espace moins onéreux et à charges communes, indique le Pays dans un communiqué. Un sujet récurrent, mais dont l'issue se heurte à des divergences au sein des membres de l’association et à la complexité administrative de la vente. "Après un long échange qui a permis de comprendre les difficultés et les obstacles principaux à la concrétisation de la vente du foyer, le Conseiller spécial s’attachera à apporter une assistance à l’association pour qu’elle puisse concrétiser le processus de vente", indique le communiqué.