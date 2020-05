La vente d'alcool fort partiellement rétablie

Tahiti, le 13 avril 2020 - Le conseil des ministres a décidé de “lever partiellement l'interdiction de la vente à emporter d'alcool” dès aujourd’hui. Ainsi, la vente à emporter de boissons titrant moins et plus de 14˚ est à nouveau possible.



Le 23 mars dernier, le conseil des ministres avait pris un arrêté pour interdire la vente à emporter de boissons alcooliques et de boissons d'alimentation sur l'ensemble de la Polynésie française jusqu'à la fin du confinement. Le 20 avril dernier, la vente à emporter des boissons d'alimentation, comme la bière et le vin, était à nouveau autorisée, mais à des horaires et des quantités limités et uniquement par un système de drive ou de commande par livraison. Le 29 avril dernier, le système de drive était abandonné et l'on retrouvait les alcools titrant à moins de 14˚ dans les magasins de Tahiti et Moorea, mais toujours sous restriction d'horaires et de jours. On ne pouvait acheter de l'alcool que du lundi au jeudi, de 8 heures à 16 heures.



Le conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi a décidé de “lever partiellement l'interdiction de la vente à emporter d'alcool” à partir d’aujourd’hui. Plus précisément, les boissons alcooliques –type rhum, vodka, whisky, pastis…– et les boissons d'alimentation pourront être achetées, toujours du lundi au jeudi, mais de 8 à 18 heures.