La troupe Taure'a Bora Bora veut garder sa couronne

Ils se sont plongés dans cette histoire avec leur professeur référent, Keron Hauata, depuis trois semaines. Afin de mieux s'en imprégner, les élèves ont visité les sites historiques et découvert les différents vestiges de cette présence, comme les canons posés sur les monts de l’île. Pour compléter le projet, ils ont fait appel à plusieurs descendants des soldats américains, mais aussi à des historiens et à des matahiapo de l’île.



Ce travail, rendu plus contraignant qu'il ne l'aurait dû en raison des restrictions sanitaires, n'a pas rebuté les élèves, grands vainqueurs du Heiva des collèges l'an dernier, et qui se disent prêts à retourner à la compétition. Ce déplacement sur Tahiti est rendu possible grâce à une subvention de la Direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) et un soutien sans faille de la commune et des commerçants.