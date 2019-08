La traçabilité pour prévenir les vols de vanille

Papeete, le 20 août 2019 - Très prisée dans le monde entier en raison de ses saveurs, la vanille de Tahiti, dont le prix au kilo varie entre 10 à 15 000 Fcfp, suscite de nombreuses convoitises. Le Pays souhaite proposer prochainement une loi sur la traçabilité de cet or noir afin de lutter contre les vols et mieux contrôler sa qualité.



Le ministre de l'Economie verte et du domaine, en charge des mines et de la recherche, Tearii Alpha, a tenu à réaffirmer lors de la commission permanente qui s'est déroulée hier matin à l'assemblée de Polynésie, le soutien du Pays à la filière de la vanille.

Face notamment aux vols à répétition qui se sont produits ces deniers mois en Polynésie, le ministre a annoncé la volonté du gouvernement de faire voter prochainement une loi sur la traçabilité de la vanille de Tahiti. En effet, très prisée et réputée mondialement, la vanille de Tahiti s'échange aux alentours "de 10 à 15 000 Fcfp le kilo" selon le ministre, suscitant bien des convoitises. La traçabilité de cet or noir rendrait alors plus difficile la revente au marché noir.

Cette future loi sur la traçabilité permettrait également de mieux contrôler la qualité de la vanille de Tahiti qui nécessite une préparation précise.

Lors de la commission permanente, Tearii Alpha a aussi évoqué l'idée de faire venir des acheteurs lors de ventes aux enchères organisées d'ici le second trimestre 2020. Les principaux acheteurs de la vanille de Tahiti sont la France et les Etats-Unis.