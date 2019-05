La tournée des chantiers du Grand Papeete

Un restaurant et un bistrot face à la rade de Papeete, 4 700 mètres carrés de promenade et de jardins, une scène de spectacle en plein air avec des gradins en pierre,… le nouveau visage de l'esplanade Jacques Chirac prend forme au fil des semaines. "On est sorti du gros œuvre et on attaque actuellement beaucoup de finitions", a affirmé Alexis Nguyen, architecte du projet. Avant d'ajouter, "tous les bâtiments sont quasiment sortis de terre. Il y a le restaurant qui est de type de local avec un toit en pandanus. Ensuite on a la partie bistrot en forme de yacht qui est à l'arrière. On a également les bureaux du port qui sont de l'autre côté." Selon René Temeharo, ministre de l'Equipement, les établissements de restauration pourraient être ouverts au public d'ici la fin de l'année, proposant ainsi une nouvelle animation dans cette partie de la ville de Papeete.



L'espace comportera également à terme un paepae surplombé par une pirogue double grandeur nature qui est en cours de construction à Raiatea. Et le mémorial de Moruroa e Tatou restera à son emplacement actuel. L'investissement prévu pour ce projet serait de plus d'un milliard de franc.



La promenade piétonne sur le boulevard Pomare achevée en août



Ce chantier qui avait pris du retard est aujourd’hui en bonne voie d’achèvement. Le tronçon entre la rue Jeanne d’Arc et l’OPT sera livré fin juillet, la deuxième partie jusqu’au parc Bougainville en août. Ainsi, les promeneurs pourront cheminer le long des commerces depuis le parc jusqu’à l’avenue Prince Hinoi.