La thèse de l'accident mortel de scooter se confirme à Tiarei

Tahiti, le 9 janvier 2022 – Après la découverte du corps sans vie d'un homme casqué samedi matin sur le bas-côté de la route de ceinture à Tiarei, les gendarmes ont remis la main sur le scooter du malheureux après un appel à témoin et leur enquête s'oriente sur un accident de la route.



C'est une mort suspecte qui a fait beaucoup de bruit ce week-end à Tahiti. Samedi matin, le corps sans vie d'un homme casqué mais sans véhicule à ses côtés a été découvert en bord de route au niveau du PK29,5 sur la commune associée de Tiarei à Hitia'a o te Ra. Sans possibilité d'identifier la victime, les gendarmes ont alors diffusé largement un appel à témoin pour tenter d'identifier cet homme aux cheveux longs, porteur d'un tatouage tribal sur l'épaule gauche et vêtu d'un casque au bol et d'un short gris et orange…



Appel à témoin qui s'est avéré efficace, puisque la conjointe du malheureux a identifié le corps de son compagnon dans la journée. Ce dernier était parti de Taravao pour Papeete dans la nuit de vendredi à samedi sur son scooter. Et il a vraisemblablement été tué dans un accident lorsqu'il roulait sur la portion de route de Tiarei, sans que les circonstances exactes de l'accident ne nous soient confirmées pour l'heure. Si les gendarmes n'ont pas trouvé le scooter de la victime, c'est parce que deux hommes l'ont découvert accidenté sur le bord de route sans voir son conducteur projeté en aval dans le fossé. Croyant l'engin abandonné, les deux hommes l'ont emporté pour en démonter les pièces encore valables. Mais ils ont finalement rapporté le deux-roues à la gendarmerie de Tiarei samedi après-midi en découvrant l'appel à témoin.