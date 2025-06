La tempête tropicale Erick se renforce en ouragan au large du Mexique

Mexico, Mexique | AFP | mercredi 18/06/2025 - La tempête tropicale Erick s'est renforcée en ouragan mercredi dans le Pacifique au large des côtes du sud-ouest du Mexique, a indiqué le Centre national des ouragans (NHC en anglais) de Miami.



L'ouragan se trouve à 255 kilomètres au large des côtes de l'Etat du Oaxaca, avec des vent pouvant atteindre 120 km/heure, a indiqué le NHC dans son dernier bulletin. A terre les autorités ont préparé 2.000 refuges temporaires.



Erick avance à 11 km/heure en direction du nord-ouest et devrait selon les prévisions toucher terre jeudi matin heure locale (-6 heures GMT) entre les Etats du Oaxaca et du Guerrero.



Les autorités s'attendent à des fortes pluies dans les trois Etats côtiers du sud, Guerrero, Oaxaca et Chiapas.



Erick pourrait encore se renforcer au fur et à mesure qu'il s'approche des côtes mexicaines, selon le NHC.



Les ouragans menacent de mai à octobre les côtes du Mexique, celles du Pacifique et celles du golfe.



En octobre 2023, le front de mer d'Acapulco, capitale de la jet-set sur le Pacifique dans les années 60, a été détruit par Otis, qui s'est converti en quelques heures en ouragan de force maximale. Bilan : au moins 50 morts et 30 disparus, d'après des sources officielles locales.



En septembre 2024, Acapulco a été de nouveau frappée par un ouragan, John, de force 3, causant la mort d'au moins 15 personnes.