La tempête en Californie fait deux morts, une digue cède

Pajaro, Etats-Unis | AFP | samedi 11/03/2023 - La nouvelle tempête qui a frappé la Californie a provoqué d'impressionnantes inondations qui ont notamment fait céder une digue sur la rivière Pajaro samedi, après avoir fait deux morts et contraint des milliers de personnes à évacuer.



"Nous espérions l'éviter, mais le pire scénario est arrivé avec le débordement de la rivière Pajaro et la rupture de la digue vers minuit (nuit de vendredi à samedi)", a tweeté samedi Luis Alejo, un responsable du comté de Monterey, situé sur la côte, au centre de la Californie.



Le compte Twitter de la Garde nationale californienne montrait des images de sauvetages d'habitants dans leurs voitures, prises au piège par les impressionnantes inondations.



Au moins une route a aussi été littéralement emportée vendredi dans une petite communauté du comté de Santa Cruz, juste au nord de celui de Monterey.



Vendredi, la directrice des services d'urgence du gouverneur de Californie, Nancy Ward, avait annoncé que la tempête avait fait "malheureusement (...) deux morts".



Ces inondations ont été provoquées par une énième tempête qui a déferlé sur la Californie, déjà victime d'un hiver particulièrement pluvieux ces dernières semaines.



Jusqu'à 23 centimètres de précipitations étaient attendus par endroits.



Cette pluie, issue d'une dépression plutôt chaude, était susceptible de faire fondre une partie du manteau neigeux exceptionnel accumulé au cours des trois derniers mois. De quoi provoquer un ruissellement impossible à contenir pour les cours d'eau de cet Etat de l'ouest du pays.



Le président américain Joe Biden a approuvé vendredi une déclaration d'état d'urgence en Californie, afin de faciliter l'aide de l'Etat fédéral.



De nombreux ordres d'évacuation avaient été émis, particulièrement dans le nord de la Californie, également touché.



Cette tempête est nourrie, comme la plupart des autres survenues cet hiver, par une "rivière atmosphérique", un gigantesque couloir de pluie qui transporte la vapeur d'eau emmagasinée dans les tropiques, souvent autour d'Hawaï, ce qui leur vaut le surnom de "Pineapple Express".



En janvier, une série de tempêtes avait provoqué de multiples inondations, glissements de terrain et chutes d'arbres, entraînant la mort de 20 personnes.