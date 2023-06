La surpêche pousse les requins de récif vers l'extinction, s'alarme une étude

Washington, Etats-Unis | AFP | jeudi 15/06/2023 - Les requins de récif sont menacés d'extinction à travers le monde par la surpêche, selon une étude parue jeudi, qui souligne des risques auparavant sous-estimés pour ces squales.



Une telle disparition aurait un fort impact pour les humains, affirment les auteurs de l'étude, en raison du rôle que joue l'espèce dans la régulation des écosystèmes marins. Les requins de récif maintiennent en effet un équilibre délicat dans une chaîne alimentaire dont des millions d'êtres humains dépendent.



L'étude, publiée dans la revue Science, est le résultat d'une collaboration mondiale débutée en 2015 au sein du projet Global FinPrint, qui a récolté plus de 22.000 heures d'images vidéo des récifs d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie, d'Océanie et des Amériques.



Utilisant un modèle informatique, une équipe d'une centaine de scientifiques du monde entier ont estimé que les populations de cinq des espèces les plus communes de requins de récif -- requin gris de récif, requin-nourrice atlantique, requin de récif des Caraïbes, requin à pointes noires, requin-corail -- étaient 60 à 70% inférieures à celles qu'elles pourraient être sans pressions humaines extérieures.



En outre, les requins étaient absents de 14% des récifs où ils avaient été auparavant observés.



Le chercheur à la tête des travaux, Colin Simpfendorfer, de l'université James Cook et de l'université de Tasmanie, en Australie, a expliqué auprès de l'AFP qu'avant l'étude, peu d'inquiétude existait autour du sort du requin-corail, à l'inverse de celui de ses plus gros cousins.



"Mais quand on s'est posés et qu'on a regardé les résultats d'ensemble, c'était assez stupéfiant", a affirmé le scientifique.



Effet ricochet



Les conclusions de l'étude devraient aider à mettre à jour la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) au cours de l'année prochaine ou de la suivante. De nouvelles espèces devraient ainsi être classées "en danger", une étape importante vers la prise de mesures pour les sauvegarder.



Selon Colin Simpfendorfer, le facteur principal de ce déclin est la surpêche, à la fois celle ciblant spécifiquement les requins pour leurs ailerons et leur chair, mais aussi celle accidentelle.



En matière d'impact, la perte de ces requins provoquerait un effet ricochet dans la chaîne alimentaire. Les proies dont ils se nourrissent augmenteraient en nombre, mais le niveau suivant diminuerait et ainsi de suite, déclenchant des perturbations imprévisibles qui mettraient en danger la sécurité alimentaire mondiale.



D'autant plus que les requins de récif permettent de contrôler les populations d'herbivores, précise le chercheur. Et quand les herbivores augmentent en nombre, ils ingurgitent davantage d'algues, celles-ci étant un facteur important d'absorption de CO2 par photosynthèse.



"La séquestration de carbone sur les récifs coralliens sans requins est bien plus basse que sur ceux avec requins", indique Colin Simpfendorfer. Avec donc un impact sur le réchauffement climatique.



"Lieux d'espoir"



Le financement pour le projet provient de la Fondation de la famille de Paul G. Allen, qui avait notamment lancé le recensement des grands éléphants, une étude aérienne à l'échelle de toute l'Afrique.



Dans l'étude sur les requins de récif, les scientifiques ont utilisé des caméras stationnaires sous-marines, avec une petite quantité de poissons gras placés sur un bras, afin d'attirer et d'observer les requins.



Au total, ils ont étudié 391 récifs coralliens dans 67 pays et territoires, utilisant 22.756 caméras, et générant trois années d'images vidéo.



Les récifs aux populations de requins les plus saines se trouvaient dans les pays à fort revenu, disposant de réglementations plus strictes.



Mais l'équipe de chercheurs a aussi découvert certains "lieux d'espoir" dans des pays en développement, tels que l'île Sipadan en Malaisie ou le récif Lighthouse à Belize.



Autour, les populations de requins ont clairement diminué, "mais dans ces zones où vous avez d'importantes aires marines protégées et de bons moyens de les contrôler, vous avez de solides populations de requins", a déclaré à l'AFP Michael Heithaus, de l'université internationale de Floride et co-auteur de l'étude.



Une telle donnée offre un motif d'espoir que les zones où les populations de requins de récif ont été fortement appauvries puissent être repeuplées tant qu'un certain nombre y demeure et qu'un programme minutieux de gestion y est suivi.