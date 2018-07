La strip-teaseuse Stormy Daniels arrêtée, "un coup monté" selon son avocat

Washington, Etats-Unis | AFP | jeudi 12/07/2018 - L'actrice de films pornographiques Stormy Daniels, actuellement en litige judiciaire avec Donald Trump, a été arrêtée dans la nuit de mercredi à jeudi dans un club de strip-tease de l'Ohio où elle se produisait, accusée " d'attouchements " sur des clients, selon la police.



Poursuivie pour " activité sexuelle illégale ", elle a été libérée après avoir payé une caution d'environ 6.000 dollars.

" C'est un coup monté pour des raisons politiques. Cela montre (que la partie adverse) est désespérée. Nous combattrons ces accusations bidon ", a affirmé sur Twitter son avocat, Michael Avenatti, qui la représente dans l'affaire l'opposant à M. Trump, avec qui elle assure avoir eu une liaison.



Stormy Daniels avait commencé sa prestation au Sirens Gentlemen's club, dans la ville de Columbus, vers 23H30 mercredi.

" Pendant sa performance, après avoir ôté son haut et exposé ses seins, elle a commencé à amener de force les têtes des clients dans sa poitrine et utilisant ses seins nus pour gifler les clients ", selon un procès-verbal de la police diffusé par les médias locaux.



Une loi de l'Ohio interdit aux employés qui apparaissent régulièrement " nus ou à moitié nus dans les locaux d'une entreprise à vocation sexuelle " d'être touchés ou de toucher des clients du club, à moins qu'ils ne soient membres de leur famille proche.



Parmi les clients présents ce soir-là se trouvaient plusieurs policiers. Ils se sont rapprochés de la scène après avoir observé l'" activité infractionnelle ". Et Stormy Daniels a reproduit alors des gestes similaires sur deux policiers, dont une femme, selon les autorités.



L'actrice de films X s'est ensuite rapprochée d'un troisième membre des forces de l'ordre. Le document de police décrit alors des " attouchements " sur le " fessier " et la " poitrine " puis une répétition de gestes similaires à la performance pratiquée sur les deux précédents policiers.



De son côté, l'avocat de Stormy Daniels, Me Avenatti, livre une version différente, décrivant plusieurs policiers " infiltrés ", " demandant " à être touchés.



" La police a mis en place un piège au sein du club de strip-tease ", a-t-il estimé dans une interview à la chaîne MSNBC.



" Pendant sa prestation, ils lui ont demandé s'ils pouvaient placer leur tête entre ses seins pendant qu'elle se produisait sur scène ", a poursuivi Michael Avenatti. " Et elle a dit oui ".



"Ridicule"



Avenatti a promis que sa cliente et lui-même contesteraient " vigoureusement " les trois chefs d'accusation de délit mineur et que Stormy Daniels plaiderait non coupable.



" Je pense que c'est ridicule ", a poursuivi cet avocat très médiatisé. " Je pense que c'est une utilisation absurde des ressources des forces de l'ordre ".



Il a aussi indiqué que sa cliente n'apparaîtrait pas à la lecture de son acte d'accusation prévue vendredi et qu'elle quitterait probablement l'Ohio jeudi après-midi.



M. Avenatti a également relayé sur Twitter un communiqué de Stormy Daniels, annonçant qu'elle annulait sa performance de jeudi soir : " Je présente mes sincères excuses à tous mes fans de Columbus ".



Stormy Daniels, dont le vrai nom est Stephanie Clifford, tente d'obtenir en justice l'annulation d'un accord signé en 2016, pour lequel elle a touché 130.000 dollars en échange de son silence sur la liaison qu'elle dit avoir eue avec Donald Trump en 2006.



Cet accord de confidentialité a été passé juste avant l'élection de Trump à la présidence en 2016, et c'est l'ancien avocat personnel de M. Trump, Michael Cohen, qui a versé l'argent. Donald Trump a par la suite reconnu avoir remboursé son avocat.