La solidarité s'organise pour les Fidji

Tahiti, le 23 décembre 2020 - Le Pays et la Croix-Rouge organisent, depuis ce mercredi, dans toutes les communes de Tahiti, des récoltes de dons à destination de la population des îles Fidji, sinistrée depuis le passage du cyclone Yasa la semaine passée. La récolte de dons, uniquement vestimentaires, sera organisée jusqu'à dimanche et le Tahiti Nui lèvera l'ancre lundi prochain pour se diriger vers l'île de Vanua Levu.



"On a déclenché pas mal de choses en 24 heures. Beaucoup de personnes dans les communes de Tahiti, les confessions religieuses, des associations et la Croix-Rouge se sont mobilisées en peu de temps. Il y a eu un sursaut de solidarité énorme", s'est exclamé ce mercredi Manuel Terai, délégué aux affaires internationales, européennes et du Pacifique. En effet, au lendemain du discours du président du Pays, Édouard Fritch, à Taraho'i, qui annonçait une contribution humanitaire de 15 millions de Fcfp aux Îles Fidji, dévastées après le passage du cyclone Yasa, la solidarité polynésienne s'est rapidement organisée, autour du slogan "Solidarité Fidji 2020".



"Le gouvernement fidjien nous a bien indiqué qu’il attendait de notre part uniquement les matériaux de secours de première nécessité, à savoir par exemple des tentes, des bâches, des tronçonneuses, des réservoirs d’eau et des comprimés de purification d’eau utiles aux villageois qui sont privés d’eau courante, et également, si possible, des petits groupes électrogènes", avait déclaré Édouard Fritch dans son discours.



Direction les Fidji lundi prochain



Pour compléter cette commande humanitaire, des récoltes de dons, uniquement vestimentaires, sont organisées depuis ce mercredi dans toutes les communes de Tahiti, mais également à la Présidence et sur le site de Aorai Tini Hau où un drive a été mis en place. Dans les communes, les dons seront réceptionnés jusqu'à samedi midi. À la présidence et pour Aorai Tini Hau, les dons seront réceptionnés jusqu'à dimanche.



Les vêtements seront ensuite minutieusement triés et l'ensemble du convoi humanitaire sera acheminé lundi prochain par le Tahiti Nui. Le navire de la flottille administrative lèvera ensuite l'ancre pour l'île de Vanua Levu, la plus durement touchée par le cyclone Yasa. Des villages entiers ont été dévastés et au moins quatre personnes sont décédées, d’autres personnes disparues faisant toujours l’objet de recherches. Lundi, le bureau national de gestion des catastrophes de Fidji faisait état de plus de 23 000 personnes ayant fui leur logement. En plus des dégâts matériels, toutes les récoltes des villages ont été ravagées. "Les maisons ont été détruites, il n'en reste rien. Les gens ont vraiment désespérément besoin d'un abri et de nourriture. Il y a évidemment d'énormes dégâts psychologiques", a déclaré à l'AFP Shairana Ali, directrice générale de Save the Children Fidji. L' aide humanitaire sera donc la bienvenue.