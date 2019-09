La solidarité s'organise à Faa'a

FAA'A, le 17 septembre 2019 - Au lendemain de l'incendie qui a ravagé trois maisons à la Cité de l'air à Faa'a, les services sociaux de la commune de Faa'a et ceux du pays s'activent pour reloger dans les plus brefs délais les familles sinistrées.



"On a tout perdu, mais personne n'est blessé. C'est l'essentiel", confie l'une des sinistrés de l'incendie qui a ravagé lundi trois maisons à la Cité de l'air à Faa'a. Depuis, une vingtaine de personnes se retrouve sans toit. "Les gens se sont beaucoup inquiétés pour nous, mais ça va, on arrive à gérer la situation. Nous étions huit à vivre dans la maison dont six enfants. On va pouvoir se reloger dans la famille en attendant de trouver une solution", indique la mère de famille sinistrée.



Mardi les services technique de la commune de Faa'a se sont rendus sur place pour dégager les derniers débris de l'incendie. De même Robert Maker, premier adjoint au maire de Faa'a, accompagné par des cadres des services sociaux de la commune, était sur place pour rencontrer les familles sinistrées et leur proposer des solutions de relogement.



“Dans les prochains jours, on va les aider, du moins pour ceux qui ont accepté, dans leurs démarches pour constituer leur dossier pour qu'ils puissent bénéficier d'un logement social auprès du Pays. Il y a des enfants qui sont concernés. On ne peut pas les laisser dans cette situation”, explique Tutea Mollon, directeur du développement social, éducatif et culturel à la mairie de Faa'a.