"La situation est catastrophique"

Tahiti, le 11 août 2021 – Les responsables de la plateforme Covid ont organisé un point mercredi sur le contexte sanitaire alarmant de la Polynésie française. La situation est très inquiétante, notamment dans les îles, qui enregistrent de nombreux cas alors que les services de soins des hôpitaux sont au bord de la saturation. Les chiffres concernent la semaine du 2 au 8 août.



“Le contexte actuel est très inquiétant et je ne suis pas certain que tout le monde réalise l'impact de cette épidémie”, débute le docteur et épidémiologiste à la plateforme Covid, Henri-Pierre Mallet mercredi après-midi à la présidence. Avec 15 décès en deux jours et 198 personnes actuellement hospitalisées au CHPF, à Moorea et à Uturoa, la nouvelle vague épidémique provoquée par le variant Delta est sans précédent. “Le dépistage des touristes n'est plus vraiment primordial puisque l'épidémie est là, à l'intérieur même du Pays”, déplore l'épidémiologiste.



Lors de la semaine du 2 au 8 août, avec une incidence de 1 500 nouveaux cas pour 100 000 habitants par semaine, un taux de positivité des tests de 39%, et surtout 24 îles désormais touchées par le virus, les services de soins des hôpitaux ont atteint un niveau proche de la saturation.



Les jeunes moins vaccinés, plus contagieux



Selon Henri-Pierre Mallet, le variant Delta est “très probablement” le seul virus circulant actuellement au fenua. Mais il est extrêmement contagieux et permet une diffusion très rapide au sein de la population. La semaine dernière, l'incidence la plus forte se retrouvait sur une tranche d'âge plus jeune qu'auparavant : les 20-59 ans. “C'est tout à fait logique” a commenté la plateforme Covid. Cela s'expliquerait par des différences de couverture vaccinale selon les tranches d'âges. Le pourcentage de personnes de plus de 75 ans ayant reçu au moins une dose de vaccin atteignant 78,65% tandis que les 18-59 ans n'étaient vaccinés qu'à hauteur de 42,33%, toujours la semaine dernière.



Comme les jeunes sont contaminés, “la grande majorité des cas sont des formes relativement bénignes. Vous avez sans doute vu autour de vous des symptômes grippaux assez classiques qui se résolvent en quelques jours”, explique le docteur. Mais compte tenu du nombre important de cas contaminés dernièrement, des cas sévères sont déclarés et nécessitent des hospitalisations. “En nombre de cas hebdomadaires, on a dépassé le pic de la précédente vague. On a dépassé n'ont pas le volume, mais le rythme des admissions quotidiennes au CHPF et dans les hôpitaux périphériques de Moorea et Raiatea”, commente Henri-Pierre Mallet.