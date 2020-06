La sérial arnaqueuse de retour à la barre

Enfin, un douanier avait quant à lui expliqué qu’il avait entretenu une relation amoureuse avec la prévenue qui avait, à son insu, revendu un scooter et un véhicule lui appartenant. La femme avait également réussi à louer la maison de son compagnon en se faisant verser des loyers et des cautions pour une habitation qui ne lui appartenait pas et lui avait volé des chèques. Le couple s’était rencontré sur les réseaux sociaux où la jeune femme avait mis la photo de profil d’une autre femme. Elle avait ensuite expliqué au douanier qu’elle portait une combinaison sous laquelle se trouvait le physique représenté sur la photo. Et ce dernier y avait cru. Un comportement étrange de la prévenue qui, selon le psychologue qui l’avait examinée lors de l’enquête, souffre de “traits mythomaniaques”.



Présenté en comparution immédiate lundi par visioconférence pour répondre de ces faits jugés en état de récidive légale, Mary Candelot a reconnu la quasi-totalité des faits en niant toutefois certains vols de chèque. Évoquant sa relation avec le douanier et l’invention d’une combinaison destinée à la faire passer pour une femme mince et attrayante, le président du tribunal s’est interrogé sur le “manque de flair” de l’agent des douanes qui avait cru à cette histoire farfelue. Pour la défense de ce dernier, Me Fromaigeat a fustigé l’attitude la prévenue qui a “ravagé la vie de son client sans foi ni loi” et qui doit aujourd’hui se sentir “satisfaite” du désastre qu’elle a provoqué.