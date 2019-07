La sélection de futsal VS une équipe pro d’Australie

Parole à Jean-Baptiste Barsinas, sélectionneur :



Quelques mots sur ces trois rencontres ?



« On se prépare pour les qualifs’ qui vont se dérouler en Calédonie au mois d’octobre 2019. Jouer des équipes étrangères entre dans le cadre de notre préparation. Ces qualifs’ concernent la Coupe du monde de futsal qui va se dérouler en Lithuanie en février 2020. Pour ces qualifs de la zone Océanie’, il y aura nous, la Calédonie, les Salomon, Fidji, Vanuatu et je crois Tonga aussi. »



Quelques mots sur la sélection de Tahiti ?



« Il y a eu un remaniement concernant les joueurs. Quelques jeunes ont intégré le groupe depuis septembre-octobre 2018. Certains anciens joueurs sont également présents. Le capitaine est Steve Wong de Mahina. On a des joueurs du comité de Mahina, de Pirae, de Papeete, de Punaauia et de Rapa également. »



Un dernier mot, un message pour le public ?



« On va représenter le Pays, ce serait bien qu’il y ait des supporters. Le futsal est bien représenté sur toute la Polynésie, on a 5400 adhérents, donc ce serait bien si une partie de ceux-là soient là pour supporter la sélection qui affrontera cette équipe professionnelle qui joue dans la première Ligue australienne et qui a un bon niveau. »