

La sécheresse en Europe et sur le pourtour méditerranéen a continué à battre des records mi-août

Paris, France | AFP | lundi 08/09/2025 - Quelque 52% de l’Europe et des côtes méditerranéennes ont été touchées mi-août par une sécheresse des sols, un niveau jamais atteint à cette période de l'année depuis le début des mesures en 2012, selon l'analyse lundi par l'AFP des dernières données de l'Observatoire européen de la sécheresse (EDO).



Ce nouveau record battu s'inscrit dans la continuité des mois précédents. En effet, chaque mois depuis le début de l'année 2025 a enregistré le plus haut niveau de sécheresse pour cette période depuis 2012.



Il existe plusieurs types de sécheresses, qui peuvent se combiner ou non: sécheresse météorologique, sécheresse des sols et sécheresse hydrologique (dans les cours d'eau et nappes phréatiques).



L'indicateur de sécheresse de l'observatoire du programme européen Copernicus, basé sur des observations satellitaires, associe quant à lui le niveau de précipitations, l'humidité des sols et l'état de la végétation. Il se décompose en trois niveaux de sécheresse: surveillance, avertissement et alerte.



Mi-août, le sud-est de l'Europe était largement touché, notamment l'Arménie, avec 99% de ses sols affectés par la sécheresse entre le 11 et le 20 du mois. La Géorgie (98%), la Bulgarie et le Kosovo (97%) étaient également durement frappés par le manque de précipitations et d'humidité des sols.



Côté Atlantique, plus des trois-quarts du territoire portugais étaient eux aussi affectés par la sécheresse, en légère amélioration par rapport au début du mois (82%). Le pays a connu des feux de forêt dévastateurs en août, qui ont fait au moins quatre morts et des blessés. Il s’agit d’ailleurs de l’été le plus chaud au Portugal depuis 1931, selon l’agence météorologique nationale.



Le taux de sécheresse dépassait également les 70% en France, en nette hausse par rapport à début août (63%). Quelque 13% des sols étaient même en situation d'alerte, marquée par un développement anormal de la végétation, en particulier dans le sud-ouest du pays, où le massif des Corbières a été ravagé par un grand incendie parti le 5 août de la commune de Ribaute. Il s’agissait du pire incendie depuis au moins 50 ans sur le pourtour méditerranéen français, selon la Base de données gouvernementale des incendies de forêt en France (BDIFF).



Malgré cet été 2025 très chaud en France, les nappes phréatiques ont elles plutôt bien résisté, hormis dans les Pyrénées-Orientales, selon des données publiées lundi par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).

