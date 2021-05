"La scène et moi" ou la vie d’une école de danseurs professionnels

TAHITI, le 6 mai 2021 - Le centre de danse Vanessa Roche sera au Grand théâtre ce soir, demain et samedi. Les élèves, ils sont environ 250, interpréteront une création originale chorégraphiée et mise en scène par leurs professeurs. Ils embarqueront le public au cœur d’une école qui assemble des passionnés rêvant de vivre de la danse.



Deux dates de spectacle étaient prévues au départ, le 7 et le 8 mai. Mais les places ont toutes été vendues en trois jours et une date supplémentaire, le 6 mai a été ajoutée. " Le spectacle de l’école est très attendue ", reconnaît Vanessa Roche. " Par les élèves qui le réclament depuis la rentrée et se projettent aussitôt. " Ils aiment l’émotion que toute cette aventure procure. " C’est un aboutissement. " Ils seront 250 à s’exprimer sur scène.



Cet événement permet aux élèves de tout âge, sur scène ils auront entre 4 et près de 55 ans, de présenter le travail de l’année et de montrer l’évolution des uns et des autres.



Mise en abyme



En juillet dernier, le centre de danse Vanessa Roche présentait un spectacle intitulé "Danse et rêve". Cette année, il est question de suivre le parcours d’élèves inscrits dans une prestigieuse école de danse. C’est : "La scène et moi", une sorte de mise en abyme. " Cela parle de danseuses et danseurs qui veulent devenir professionnels, qui sont passionnés. On raconte leur parcours avec toutes les difficultés vécues ", décrit Vanessa Roche.



Dans l’histoire, les jeunes ont pour passion de la danse. Ils partagent un même rêve : devenir danseur professionnel et passer leur vie sur le parquet de la scène. Pour avoir une chance de réussir, ils doivent tout donner, aller au bout d’eux-mêmes sans jamais aucune certitude en retour…



Ils passent par des moments de doute suivis par des professeurs qui ne leurs feront pas de cadeaux. Le monde du spectacle est tellement difficile qu’ils doivent prouver qu’ils sont prêts à affronter ce monde en présentant leur travail sur scène. Ils enchaînent les auditions, sans répit, jusqu’à découvrir l’essentiel.



" En réalité, le travail acharné ne suffit pas ", résume Vanessa Roche. " Et ils s’en aperçoivent. En tous les cas, il n’y a pas que ça. La façon de s’exprimer, l’interprétation comptent pour beaucoup. Une fois qu’ils en ont pris conscience, tous les défauts sont oubliés et ils brillent sur scène ! "



Les différentes disciplines enseignées au centre de danse Vanessa Roche seront représentées : jazz, contemporain, classique, hip hop ainsi que, et c’est une nouveauté, de l'accrodanse. Il s’agit d’une pratique qui mêle danse et gymnastique et qui a déjà séduit une trentaine d’élèves.