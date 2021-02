La saison des tū'aro mā'ohi lancée le 27 mars

Les tū'aro mā'ohi amorcent également leur reprise. La fédération des sports et jeux traditionnels, présidée par Enoch Laughlin, a communiqué, mercredi, son programme pour la saison. Le premier rendez-vous de l'année est fixé pour le 27 mars au parc Vairai, à Punaauia, pour la première manche des championnats de Tahiti. En marge du marathon va'a Polynésie la 1, les mā'ona s'affronteront sur des concours de lancer de javelots, de lever de pierre et de grimper au cocotier.Le huis clos sera évidemment de rigueur pour l'événement. "Les athlètes porteront également un masque, devront se laver les mains régulièrement, maintenir la distance de sécurité et disposer des effets personnels nécessaires à leur discipline. L’ensemble des officiels devront porter le masque. Aucun public ne sera autorisé à pénétrer sur le site de la manifestation", précise la fédération des sports et jeux traditionnels.Après le 27 mars, les prochaines échéances doivent se tenir les 7 mai et 5 juin prochain. Dans le même temps, entre avril et mai, des sélectives devraient être organisées dans les îles pour le Heiva tū'aro mā'ohi du triangle polynésien, le rendez-vous incontournable de l'année prévu en juillet prochain. Avant la tenue du Heiva tū'aro mā'ohi de Hawaii en novembre prochain.