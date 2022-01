La saison de basket-ball démarre fort

Tahiti, le 18 janvier 2022 - De gros scores pour ouvrir la saison de basket-ball. Ce lundi, Taravao a facilement disposé de Papenoo (93-18), nouveau venu dans le championnat fédéral. Dans les chocs interclubs, Excelsior A a dominé Excelsior B (99-27) et Punaruu A a pris le meilleur sur Punaruu B (112-32). Enfin, dans le seul match à suspense de cette première soirée, JT a signé, face à Pirae, son premier succès de la saison (68-59).



Les basketteurs ont enfin pu lancer leur saison, lundi, avec quatre rencontres du championnat masculin au programme de cette première soirée. Le champion en titre, Excelsior, a effectué sa rentrée face à son équipe B. Sans surprise, la formation A, emmenée encore une fois cette saison par Ariimarau Meuel, a facilement disposé de sa petite sœur sur le score sans appel de 99-27. Une bonne entrée en matière pour les joueurs de la Mission qui sont les grandissimes favoris à leur propre succession.



Dans l'autre choc interclubs de cette première soirée, Punaruu A a atomisé Punaruu B sur le score sans appel de 112-32. De son côté, Taravao s'est littéralement baladé face à Papenoo (93-18), nouveau venu dans le championnat fédéral cette saison.

JT sans forcer Pour assister à un match avec un peu de suspense, il fallait regarder du côté de la rencontre opposant le vice-champion en titre, JT, à Pirae, également nouvelle formation pour l'exercice 2022. Une formation orange composée en grande partie d'anciens joueurs de SDJ, dont notamment Andy Commings, et qui avaient décroché en 2020 le titre en District. Pirae avait donc des arguments à faire valoir face à l'équipe coachée par Ynizan Tepu. Et à la mi-temps, les orange ne concédaient que dix points de retard face à une équipe de JT encore en rodage (38-28).



Puis dans le troisième quart-temps, les joueurs de JT, sans vraiment forcer leur talent, allaient prendre une belle avance au score en comptant 17 points d'avance sur leur adversaire avant d'aborder les dix dernières minutes de la partie (56-39). Une avance sur laquelle s'est un petit peu trop reposé JT qui a ensuite vu revenir Pirae à sept points dans les cinq dernières minutes du match. Un relâchement finalement sans grosse conséquence car JT s'est imposé sur le score de 68-59.



À noter que ce mardi, trois rencontres devaient également se jouer : Aorai-Dragon, Central-Tefana et SDJ A-SDJ B.





