La saison chaude sous toutes ses formes, vue par "Tamanui Apato'a nō Papara"

PAPEETE, le 10 juillet 2018 - Inscrit dans la catégorie "Tārava Tuha'a Pae", ce groupe de chant de Papara parlera de l'homme et l'environnement durant la période chaude. L'an dernier, cette troupe avait mis en avant, la vie durant la saison froide en Polynésie.



Ce groupe de chant a été créé en début d'année, par le tāvana de Papara, Puta'i Taae accompagné de deux leaders de l’Église protestante de la commune. Leur objectif principal est de ramener le tārava de Rimatara sur le devant de la scène.



Ce groupe est mené par Joseph Tarina. Si le groupe a été créé en février, il est, cependant, bien connu du public de To'atā. En effet, ces adeptes de chants traditionnels ont porté la voix de leur commune, l'an dernier, au Heiva i Tahiti, avec le groupe "Tamari'i Papara 'Oire" , où ils se sont hissés sur la 3ème marche du podium.



Pour leur prestation, l'an dernier, ce groupe de chant a mis en avant la période froide en Polynésie. Comment les Polynésiens la vivaient, mais aussi, comment la nature se comportait durant cette période ? Cette année, "Tamanui Apato'a nō Papara" parlera de la saison chaude. "Nous allons développer notre façon de vivre durant cette période. Ce que les gens font, sans oublier la nature qui change aussi. Les fleurs commencent à fleurir, les arbres sont plus verdoyants. Nous parlerons de belles choses par rapport à l'homme et l'environnement."



La troupe présentera trois chants, un 'ūtē paripari, un hīmene rū'au et un tārava tuha'a pae, qui mettra en avant les sonorités de l'île de Rimatara. "La différence avec les tārava des autres îles des Australes, c'est la voix. Nous n'avons pas les mêmes "tuō" (cri). On arrive, cependant, à distinguer la différence entre ces tārava" , explique Joseph Tarina, chef de groupe.



80 chanteurs représenteront donc ce groupe de Papara. Ils porteront des tenues vertes, "couleur type des Australes. Nous allons mettre aussi du rouge pour couper le vert, et il représentera l'oiseau de RImatara, le 'ura vaero" , indique le chef de groupe.



"J'invite les gens à venir écouter notre tārava parce qu'il est particulier. Celles et ceux qui vivent à Rimatara aimeraient venir sur To'atā, mais il y a le problème financier qui se pose. Donc, nous avons décidé de promouvoir ce tārava sur l'île de Tahiti" , poursuit Joseph Tarina.



La prestation de "Tamanui Apato'a nō Papara" est à découvrir jeudi soir sur la scène de To'atā.