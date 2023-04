La retraite choyée de Funny Story

Tahiti le 02 avril 2023 – C’est une grande histoire d’amour qui lie Mihirai Liant et sa jument Funny Story, qui mène une fin de vie choyée dans un enclos au bord de la route de la Pointe Vénus. “Ce n’est pas ma jument c’est ma fille”, dit Mihirai aux ignorants qui croient savoir que l’animal est victime de maltraitance. “Non ma fille n’est pas maltraitée (…) et elle bénéficie de toute l’attention dont elle a besoin”.



“Mieux vaut rester silencieux et passer pour un imbécile que parler et n’en laisser aucun doute” disait Abraham Lincoln. Un avis que partage Mihirai Liant. Mihirai, amoureuse des chevaux, est la propriétaire de la jument Funny Story qui coule une retraite paisible et méritée dans un enclos sur la route de la pointe Vénus à Mahina. Et Mihirai en a assez des signalements pour “maltraitance” d’associations ou de personnes pleines de “bonnes intentions” (dont chacun sait que l’enfer est pavé) sur les réseaux sociaux… et même jusqu’auprès du procureur de la République. “J’ai reçu des insultes, il y a même une dame qui m’a dit que j’aurais dû la faire piquer. Elle me brise le cœur quand elle me dit ça”, confesse la mère de Funny Story. Parce que oui, Mihirai considère sa jument comme sa propre fille, mais nous reviendrons plus avant sur les liens familiaux qui existent entre la dame et l’animal.



Si Mihirai pousse ce cri de détresse, c’est bien pour faire comprendre à tout un chacun que sa jument est bien traitée, dorlotée même, et en aucun cas abandonnée à son triste sort. “Non elle n’est pas maltraitée”, confirme à son tour Xavier, ostéopathe animalier, qui suit depuis plusieurs mois Funny Story. Il explique : “Il n’y a rien de plus fragile qu’un cheval (…) d’où toutes les attentions de Mihirai. C’est hallucinant comment Mihirai s’occupe des chevaux, je n’ai pas vu beaucoup de propriétaires aussi attentionnés. Et je peux te dire que des maltraitances j’en ai vues”.

Un cadeau de son grand-père Funny Story est le cadeau que Mihirai a reçu de son grand-père lorsqu’elle a obtenu son Bac, il y a près de 25 ans. “Il est parti maintenant donc à chaque fois que je m’occupe de Funny, je pense à lui forcément, donc je fais tout pour ne pas la perdre et la garder en état, car c’est un sacré souvenir. Et Funny, ce n’est pas ma jument c’est ma fille”, insiste encore sa mère.



Funny Story avait alors 9 ans quand Mihirai l’a eue et toutes les deux ont gagné plusieurs concours et championnats. “On a pu faire des concours de sauts d’obstacles. Funny c’est une championne, c’est ma championne” raconte Mihirai avec une pointe d’émotion dans la voix. “Elle n’était pas facile à monter au début. Elle était très compliquée, très chaude, donc très énervée. Mais elle adorait sauter les obstacles. Ce n’est pas facile d’avoir un cheval qui aime ça, car souvent on force les chevaux à sauter, c’est nous qui les faisons sauter, c’est nous qui les amenons devant les obstacles, ce n’est pas naturel. Funny aime ça. Un jour je l’ai lâchée dans un pâturage, il y avait des obstacles, des troncs d’arbre… elle est allée sauter toute seule sans cavalier sur son dos”.

Une longévité rare Aujourd’hui Funny Story est âgée de 35 ans, soit l’équivalent de 125 ans pour un être humain. “Funny je l’appelais ma grosse car elle était énorme, maintenant je l’appelle ma vieille” reconnaît Mihirai. “C’est rare d’avoir des chevaux qui tiennent aussi longtemps. Cela prouve aussi que quand on s’en occupe bien, avec un suivi vétérinaire, un suivi ostéopathique, on arrive à de belles performances comme celle-là”, ajoute l’ostéopathe animalier Xavier.



Funny Story a commencé à perdre du poids en 2019. “C’est une étape tout à fait normale quand un cheval vieilli et comme en plus il ne travaille plus, il fond en musculature” précise l’ostéopathe animalier. “C’est le processus normal comme chez l’être humain (…). Plus on va dans l’âge, moins on fait d’activité physique et naturellement on perd en masse musculaire”, ajoute-t-il.



Si la vieille trentenaire a un problème à la patte, c’est à cause d’un accident. “Elle est tombée et s’est déplacée le bassin”, probablement à cause d’un chien, raconte Mihirai Liant. Il faut savoir qu’une fois par an, des vétérinaires spécialisés dans les équidés viennent de France pour des consultations au fenua. Ils suivent Funny Story et considèrent qu’elle est trop âgée pour réparer son bassin, relate Mihirai : “Si on lui remet le bassin, on risque de la paralyser car ici on n’a pas tous les moyens qu’on a en France, ici il n’y a pas clinique véto pour les chevaux. Ils m’ont dit qu’il fallait faire du confort, faire tout ce qu’il faut pour qu’elle aille bien”. Et c’est ce que Mihirai et ses proches font quotidiennement. Ainsi Funny Story a droit tous les jours à des vitamines, des compléments alimentaires, des fruits, et même à de l’accu pression : “Cela marche très bien, cela lui fait du bien, elle devient plus mobile des pattes postérieures surtout. Dès que je vois qu’elle est bloquée, j’appelle Xavier et il arrive. Du coup au quotidien, on travaille sur son dos, sur sa tête, on essaye de la détendre. Et un cheval c’est comme un humain, après la séance d’ostéopathie elle est fatiguée”.



Et c’est en famille qu’on s’occupe de Funny puisque “elle mange trois fois par jour comme les bébés” nous dit Mihirai. Elle a droit à du foin, des compléments alimentaires, des pro-biotiques pour éviter des coliques, des plantes pour l’aider dans l’arthrose, des graines et des fruits. “Elle adore les fruits, c’est son plaisir. Et en plus elle a du mash, c’est l’équivalent du mueslies chez les humains (des céréales protéinés, ndlr)”, précise Mihirai qui détaille le menu de sa fille.



Et pour éviter qu’elle ne se blesse encore plus, Funny Story a des protections : “Avec sa hanche déplacée, elle se cogne partout et après comme les mamies elle se fait des escarres. Elle a plein de petits bobos, mais il ne faut pas s’inquiéter, je la soigne (…). J’utilise au maximum les produits naturels car elle est âgée et je n’ai pas envie de bousiller en plus son estomac car c’est hyper fragile”. Mihirai a même transformé sa voiture en une “une scellerie ambulante. J’ai des brosses, la pharmacie, l’électrificateur, la fossile pour aller couper de l’herbe quand j’en trouve au bord de la route, je me déplace avec cela au quotidien pour soigner ma jument pour avoir tout entre mes mains pour pouvoir m’en occuper comme il faut”.

Une copine pour passer le temps Depuis peu, Funny vit avec une amie, Mme Secretary, une autre jument, dans son l’enclos. “Elle a été seule au début et depuis qu’elle a une copine, elle est mieux psychologiquement, donc je ne veux plus la séparer tant que je ne trouve pas de remplaçant à Mme Secretary”, explique sa protectrice. Et le choix a été réfléchi : “Il est important aussi que le copain soit très très très gentil, c’est hyper important, je ne veux pas un copain qui me la brise”.



Mihirai Liant craint bien-sûr le jour où sa fille s’en ira mais là encore, la jument bien aimée aura sa place privilégiée : “Funny a sa place jusqu’au bout. Quand elle va partir, elle sera enterrée dans ma propriété sur mon terrain. Je ne la laisserai pas là au milieu”.



Le prochain auteur d’un signalement pour maltraitance recevra un coup de sabot.



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun et Pierre Daumont le Dimanche 2 Avril 2023 à 19:38 | Lu 796 fois