La résolution de la discorde

Tahiti, le 3 novembre 2023 – La proposition de résolution de Hinamoeura Cross de limiter à deux le nombre de mandats des élus ne passe pas au Tavini. Elle serait allée trop vite en besogne au goût du président du parti qui lui a retiré sa procuration au dernier moment, souhaitant que ce sujet soit d'abord débattu en congrès. La jeune élue estime au contraire que l'assemblée est justement le lieu de débat et aurait aimé que “chaque élu assume de voter contre”. Quant à la cohésion au sein du Tavini, “qu'on arrête l'hypocrisie”. Ambiance.



Reporté. Le vote sur la résolution visant à limiter à deux quinquennats le mandat des élus proposée par l'élue bleu ciel, Hinamoeura Cross, n'a pas eu lieu ce vendredi en commission des institutions. Première alerte, le quorum n'était pas atteint, la majeure partie des élus Tavini manquant à l'appel.



Qu'à cela ne tienne, la commission reprend une heure plus tard, avec ou sans quorum, comme le veut le règlement intérieur. Mais dans les couloirs de Tarahoi, on entend déjà que ce texte sera botté en touche et qu'il ne passera pas, certains élus du parti, ayant plusieurs mandats à l’APF à leur actif, n'y étant pas favorables.



“Au tout début, j'ai commencé avec la procuration de monsieur Oscar Temaru, et ayant ouvert le débat sur l'examen de cette proposition de résolution, je me suis vu retirer cette procuration durant la commission au profit de ma collègue Maurea Maamaatuaiahutapu. Donc déjà là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ?”, nous a expliqué Hinamoeura Cross au sortir de la commission, précisant qu'elle aurait aimé “que chacun assume de voter contre”.



“Je ne suis pas née de la dernière pluie”



A-t-elle voulu aller trop vite ? Aurait-elle dû consulter son parti avant de déposer une telle proposition à l'assemblée ? C'est en tout cas les arguments avancés par ses collègues du Tavini qui demandent à ce que ce sujet soit débattu en interne, lors d'un congrès. “Imaginons que j'aie soumis ce sujet en comité de majorité, dites-moi si aujourd'hui on aurait pu tenir ce débat, je ne pense pas”, a-t-elle réagi, affirmant que sa démarche n'avait pas pour objectif de “s'opposer au parti”. Mais, ajoute-t-elle, “je ne suis pas née de la dernière pluie et je savais que si j'avais dû passer par le processus où je demande l'avis à tout le monde, on est encore là dans quinze ans”.



Elle a d'ailleurs eu “quelques remarques d'élus de la majorité pour me dire d'attendre de peut-être en parler, mais il n'est plus temps d'attendre”, a-t-elle martelé, rappelant qu'il y a “60% de nouveaux élus” à Tarahoi et que “c'est maintenant qu'il faut le faire”.



“Je mets les pieds dans le plat”



Interrogée sur les divisions internes au parti qui, par cette proposition de résolution, se font encore plus jour, elle répond et n'y va pas par quatre chemins : “Il va falloir arrêter de dire qu'il y a de la cohésion dans le parti parce que tout se sait. Là, je mets les pieds dans le plat ! On m'a souvent dit que j'étais là pour mettre la zizanie. Pas du tout. Je me suis engagée pour servir le peuple, pour être intègre, pour être honnête. Je suis à la base respectueuse, mais je vous avoue que depuis le début de mon mandat, je n'ai pas du tout été respectée. On a plutôt essayé de me faire taire, mais à un moment, il faut dire les choses. Je suis pour la cohésion, mais par contre, qu'on arrête l'hypocrisie. On ne va pas dire qu'il y a de la cohésion alors que par derrière... regardez mon dos, il est en sang, j'ai mille et un couteaux.”