La relève du surf en action à Taharuu

Tahiti, le 28 septembre 2020 - La Fédération tahitienne de surf a organisé le week-end dernier sur le beach-break de Taharuu à Papara, la deuxième étape de la Taure’a Teen Surf Session, une compétition réservée aux jeunes talents de la glisse polynésienne. En juniors notamment, Mathilde Monbrison et Teiva Tetahio se sont illustrés au cours du week-end.



Le week-end a été rouge sur le spot de Taharuu à Papara, pour la deuxième étape de la Taure’a Teen Surf Session, une compétition organisée par la Fédération tahitienne de surf (FTS), et réservée aux jeunes talents de la glisse locale. La première étape s’était tenue les 8 et 9 février à Papenoo. Pour cette deuxième levée de la saison, une cinquantaine de surfeurs, âgé de 6 à 18 ans, a répondu présent pour l’occasion. On retrouvait notamment les petites sœurs de Vahine Fierro, Heimiti (16 ans) et Kohai (14 ans). La prometteuse Mathilde Montbrison (18 ans) ou encore la surdouée Kiara Goold (10 ans) qui a concouru dans les catégorie ondine 15-18 ans et chez les moins de 14 ans, étaient également de la partie. Et chez les garçons, on retrouvait des phénomènes comme Eimeo Czermak (17 ans), Teiva Tetahio (18 ans) ou encore Naiki Vaast (14 ans), petit frère de Kauli.



La surprise Kiara Goold



Et les favoris ont tenu leur rang. Ainsi dans la catégorie ondine 15-18 ans, la finale a vu s’opposer les deux sœurs, Heimiti et Kohai Fierro, à Tehani Tefaatau et à Mathilde Montbrison. Et sur le beach-break de Papara, qui a offert des vagues moyennes tout au long du week-end, c’est la dernière citée qui a su dompter le mieux le spot de Taharuu. Avec une note totale de 10.07, Montbrison l’a emporté devant Kohai Fierro (9.83) qui a devancé sa sœur aînée Heimiti (8.77).



Ensuite dans la catégorie ondine moins de 14 ans, on attendait Kohai Fierro qui avait notamment signé une note de 12.17 en demi-finale. Cette dernière cependant n’a pas été en mesure de reproduire cette performance en finale, où elle s’est contentée d’un petit 8.64. Une note insuffisante pour dépasser la petite Kiara Goold et son score de 10, et qui l’a donc emporté.



Teiva Tetahio à l’aise à domicile



Du côté des garçons, il n’y a également pas eu de surprise. Chez les juniors, Teiva Tetahio, natif de Papara, a montré toute sa connaissance du spot de Taharuu en scorant une note de 17.17 en finale, soit la meilleure note de tout ce week-end de compétition. Manake’i Kahiha s’est classé deuxième de la catégorie, et le podium était complété par Daryl Barrier.



Chez les cadets (15-16 ans) c’est le surfeur de Huahine, Tamahei Temu, qui s’est imposé grâce à une note de 11.77 en finale. En minimes (13-14 ans), Naiki Vaast l’a emporté avec un score de 14.24. Enfin en benjamin (12 ans et moins) Maunakea Hioe s’est imposé en finale grâce à 10.73.



Tout ce beau monde a désormais rendez-vous les 21 et 22 novembre pour la troisième et dernière étape de la Taure’a Teen Surf Session, qui déterminera les champions de cette saison.