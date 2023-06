La réforme scolaire suspendue

Tahiti, le 8 juin 2023 - Très controversée depuis un an, la réforme des 108 heures dans l'enseignement qui aurait dû s'appliquer à la prochaine rentrée est suspendue par le nouveau ministre de l'Éducation.



C'est sur un post sur les réseaux sociaux que la mairie de Mahina nous apprenait jeudi que la grande réforme de l'enseignement primaire que l'ancienne ministre, Christelle Lehartel, avait lancée, est tout bonnement annulée.



Interrogé par des parents d'élèves ayant participé à ces fastidieux travaux de réforme, ne satisfaisant ni personnels éducatifs, ni direction scolaire et encore moins parents d'élèves, le nouveau ministre de l'Éducation, Ronny Teriipaia, communiquait auprès des parents d'élèves directement sur son intention de “suspendre l’application de cette réforme qui ne s’appliquera donc pas lors de la prochaine année scolaire 2023-2024” : “Nous travaillerons ensemble sur ces sujets importants dès les premières semaines qui suivront la rentrée”, a promis le ministre qui met donc au panier près d'un an de discussions controversées.



Le communiqué que dévoile la mairie de Mahina explique que c'est avant tout lié à une absence de décision à Paris que les travaux sur la réforme sont suspendus. “Le Conseil d’État, qui devait se prononcer sur le projet de décret réglementant les obligations règlementaires de service des instituteurs et des professeurs des écoles du corps de l’État créé en Polynésie française, n’a pas, à ce jour, rendu son avis”, précise le ministre.



Les travaux de Christelle Lehartel, qui ont été discutés avec les syndicats d'enseignants, les parents d'élèves et les directeurs d'établissements, sans que personne ne parvienne à se mettre d'accord, concernait la réforme du rythme scolaire prévue pour la rentrée d'août 2023, avec la mise en œuvre des “108 heures” hors classes.



Rappelons que les enseignants doivent assurer 24 heures d'enseignement hebdomadaire à leurs élèves auxquelles s'ajoutent 108 heures annuelles réparties entre les APC, les heures de formation, les conseils d'école et les travaux pédagogiques.