La recherche comme agent fédérateur ce vendredi 7 décembre

PAPEETE, le 6 décembre 2018 - Voici venue la toute première édition des Conférences de la recherche. Organisées dans le cadre de la politique de Site de Polynésie française, elles auront lieu à l’université et auront pour thème, "Risques : caractérisation, suivi et gestion".



Organisées dans le cadre de la Politique de Site de la Polynésie française, Les Conférences de la recherche sont l’occasion pour les chercheurs et enseignants-chercheurs de " mieux se connaitre, de présenter leurs travaux et d’échanger avec les autres acteurs de Polynésie française : services du Pays, de l’Etat, acteurs économiques et société civile ".



Structurer le dialogue



Cette manifestation vise non seulement à " mieux faire connaitre les forces de recherche présentes en Polynésie française " mais aussi à " organiser et structurer un dialogue avec l’ensemble des acteurs afin d’identifier des axes de travail et de collaboration innovants ".



Les échanges porteront sur des types de risques en lien avec les composantes du développement durable : l’environnement, l’économie, la société, mais qui aborderont aussi des questions relatives aux outils et à la gouvernance.



Dans cette première édition, les deux catégories de risques abordées renvoient à des enjeux majeurs pour la Polynésie française: la santé et le développement du territoire.



Il sera question non seulement des démarches mais aussi des outils de la recherche mobilisés pour la caractérisation du risque, à son évaluation, à son suivi, et à sa prise en compte.



Un programme varié



Des conférences et tables rondes sont prévues. Les sujets abordés seront variés : des risque épidémique lié aux arboviroses émergentes : l’exemple du Zika (par Van-Mai Cao-Lormeau de (ILM), aux risques liés à la consommation d’invertébrés marins en Polynésie française (par Taiana Darius de l’ILM) en passant par la prise en compte par le droit des risques nucléaires en Polynésie française (par Hervé Raimana Lallemant-Moe de l’UPF) ou l’aléa précipitations (par Victoire Laurent de Météo France). Le programme est en ligne.