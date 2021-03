La rafle du Moorea MMA aux championnats de Polynésie de lutte

BILAN CHAMPIONNAT DE POLYNÉSIE DE LUTTE 2021 Samedi 20 Mars 2021 de 8H30 à 15H00 Salle MOOREA MMA – PK 28,3 C/mer –...

Publiée par Fédération Polynésienne de Lutte, MMA, BJJ et Disciplines Associées sur Samedi 20 mars 2021

La fédération polynésienne de lutte, arts martiaux mixtes, jiu-jitsu brésilien et disciplines associées (FPLALDA) a organisé, samedi, les championnats de Polynésie de lutte 2021 dans la salle de Moorea MMA à Haapiti. À cette occasion, 47 compétiteurs étaient en lice pour décrocher le titre dans plusieurs catégories. Cinq clubs du fenua ont fait le déplacement pour ce grand événement sportif, à savoir : Te Aro MMA (Paea), Moorea MMA, Huahine Xtrem Arts, Red Kings MMA Tahiti et JT Pirae.Dans les catégories jeunes, de 12 à 18 ans, c’est le club Moorea MMA d'Henri Burns qui a raflé la majorité des titres avec six médailles d’or. Te Aro MMA a également tiré son épingle de jeu en gagnant quatre médailles d’or chez les jeunes. Manatoa Luciani (JT) et Tutapu Oopa (Huahine Xtrem Arts) ont sauvé l’honneur pour leur club en gagnant respectivement chez les U16 de moins de 59 kilos et chez les U18 de plus de 85 kilos.Chez les adultes, Moehau Dimier (Te Aro MMA) est sorti vainqueur chez les moins de 65 kilos. Chez les moins de 74 kilos, l’expérimenté Uriel Albamonte (Red Kings MMA), combattant de MMA, a eu besoin de toute son expérience pour s’offrir le titre en se défaisant de la ténacité ainsi que de la qualité de ses jeunes rivaux dont notamment Gregory Charles (Te Aro MMA), deuxième, et de Joseph Tiatia (Huahine Xtrem Arts) qui s'est classé troisième.Chez les seniors de moins de 86 kilos, le favori, Tamahau Mc Comb, n’a pas tremblé face à ses concurrents. Celui-ci est sorti logiquement vainqueur face à Raimana Terorotua (Te Aro MMA), deuxième, et de Vahitu Tapare (Huahine Xtrem Arts), troisième. Dans la catégorie des plus de 97 kilos, la lutte pour le titre était plus ouverte avec des combats plus équilibrés sur le papier. C’est finalement Heirani Matapo (Moorea MMA) qui décroche la médaille d’or face à Parauarii Putu (Moorea MMA). Tamahaitini Teuira (Te Aro MMA) a complété le podium de la catégorie.Enfin, chez les séniors de plus de 97 kilos, la logique a été respectée avec la victoire de l’archi-favori Henri Burns. Yann Fringuans (Moorea MMA) et Hiro Tumarae (Te Aro MMA) n’ont rien pu faire, mais ils ont tout de même obtenu respectivement une honorable deuxième et troisième place de la catégorie. Le club Moorea MMA est donc le grand vainqueur de ce championnat de Polynésie en raflant en tout huit médailles d’or. Te Aro MMA se satisfait aussi de son bilan en s’adjugeant cinq titres de champions de Polynésie.