La propagande des sept listes validée

Tahiti, le 22 mars 2023 – Le tirage au sort pour l'ordre d'apparition des sept listes engagées dans la course aux territoriales a été effectué ce mercredi matin au haut-commissariat. S'en est suivi une réunion de la commission de propagande qui a validé les bulletins de vote et les professions de foi des différentes listes.



On connaît désormais l'ordre d'apparition des différentes listes pour les prochaines élections territoriales. Le tirage au sort a été effectué ce mercredi matin par le secrétaire général du haut-commissariat. Dans l'ordre d'apparition, on retrouve en pole position la liste Amuitahira'a o te Nuna'a Ma'ohi menée par Bruno Sandras, suivie de Tapura Huiraatira menée par Édouard Fritch, Ia Ora te Nuna'a de Teva Rohfritsch, Tavini Huiraatira menée par Oscar Temaru, A Here ia Porinetia de Nuihau Laurey, Hau Ma'ohi menée par Tauhiti Nena, et enfin, Heiura-Les Verts de Jacky Bryant. C'est donc dans cet ordre que seront placardées les affiches des différentes listes, mais aussi que seront positionnés les bulletins sur la table de décharge à l'intérieur des bureaux de vote. À noter que dans l'éventualité d'un second tour, cet ordre est conservé. Et en cas de fusion entre plusieurs listes, l'ordre retenu est celui des listes dites “d'accueil”.



Après cette formalité de quelques minutes seulement, s'en est suivi une réunion de la commission de validation de la propagande. En présence des mandataires des différentes listes, il s'agissait de vérifier la conformité de l'ensemble des bulletins de vote et circulaires de profession de foi. “Pour les circulaires, les règles sont très simples : la seule condition c'est de ne pas utiliser les trois couleurs du drapeau français, donc bleu, blanc, rouge”, explique Corinne Cury, la directrice de la réglementation et des affaires juridiques. “Pour les bulletins, c'est plus complexe, parce qu'il faut qu'on veille à ce que les caractères soient en noir, sur une couleur unique qui correspond bien à ce qui a été déclaré au moment du dépôt de la liste. Nous vérifions que les noms marqués sur les bulletins de vote soient bien ceux qui ont été déclarés, qu'il n'y ait pas de mention interdite et que tous les critères de police soient respectés.”

Publication de l'arrêté vendredi L'ensemble des bulletins ont été validés. Quelques détails ont été relevés par la commission. Pas de nature cependant à remettre en cause la validité des listes. “C'étaient des différences de caractères entre les suppléants, les titulaires. C'étaient des remarques mineures”, poursuit Corinne Cury qui explique que les candidats ont jusqu'au 30 mars – date de livraison de la propagande au haut-commissariat qui prend en charge la mise sous pli – pour effectuer les modifications. “Mais sachant qu'ils doivent être imprimés avant, tous les candidats ont intérêt à ce que les modifications soient faites rapidement. Ils nous ont promis de nous les envoyer dans la journée, pour qu'on puisse les vérifier.”



L'arrêté de validation définitive des sept listes doit être pris ce jeudi puis publié vendredi au Journal officiel de la Polynésie française. Prochaine étape : l'impression de l'ensemble des documents par les imprimeurs, qui seront réceptionnées par le haut-commissariat jeudi 30 mars à midi. “Là, nous contrôlerons que les documents livrés sont bien les mêmes que ceux que nous venons de valider”, explique la directrice de la réglementation et des affaires juridiques. La mise sous pli durera trois jours.

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Mercredi 22 Mars 2023 à 14:53 | Lu 332 fois