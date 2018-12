La prison, « une sécurité physique et alimentaire »

A la barre, ce sans-abri hébergé et soutenu par le père Christophe, réitère sa version en indiquant qu’il n’y avait « personne autour du vélo » et qu’il pensait donc que ce dernier avait été abandonné. Selon le rapport du Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) lu par le tribunal ce lundi, le jeune homme, qui a eu un « parcours chaotique » , n’est pas opposé à une incarcération car cela lui permettrait de bénéficier d’une « sécurité physique et alimentaire » , lui qui dit avoir « souvent faim » dans la rue. Son casier judiciaire présente six condamnations pour vols, vol avec violence et usage de stupéfiants.



Pour le procureur de la République, qui requiert cinq mois de prison ferme, le prévenu a fait preuve d’une certaine « mauvaise foi » : « il parle d’un objet abandonné alors que l’un de ses amis l’avait enjoint de ne pas commettre ce méfait. De plus, ses antécédents sont extrêmement inquiétants ».



« Il est facile de dire que ce jeune homme n’a pas d’avenir et que l’on ne peut rien faire pour lui, mais ce ne sont pas cinq mois passés à Nuutania qui changeront quelque chose » , affirme l’avocate de la défense lors de sa plaidoirie. « La détention n’est pas la solution car il ne faut pas le couper de la société » affirme-t-elle avant de rappeler que son client vit dans la rue depuis plusieurs années, «livré à lui-même ».



Après en avoir délibéré, les magistrats condamnent finalement l’homme à six mois de prison ferme.