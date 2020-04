“La priorité c’est le fret”

Sur les 120 m³ de fret, Éric Requet a annoncé qu’il y avait “un peu moins de 1 300 kits de prélèvement pour test covid-19” et “52 000 masques de type FFP2”. Un communiqué diffusé par le haut-commissariat, fait mention de “produits pharmaceutiques et des équipements médicaux commandés par l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale (Arass), pour le traitement des pathologies lourdes”. Les tests sérologiques seront envoyés à l’Institut Louis Malardé et au Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) pour soutenir la politique de dépistage systématique entreprise par le Pays.



Le secrétaire général a également annoncé que dix respirateurs portables “qui pourraient être envoyés si besoin dans les archipel” devraient arriver à bord de l’Atlas A400M, accompagnés de protections individuelles pour le CHPF, de masques et de gel hyrdroalcoolique “pour les agents et services de l’État” et de fret stratégique.