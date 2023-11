La prime pour les agents de la CPS revue à 178 000 Fcfp

Tahiti, le 11 novembre 2023 – Finalement, le conseil d’administration de la Caisse de prévoyance sociale a revu à la baisse la prime qu’il va octroyer aux salariés de la Caisse. La prime, destinée à compenser l’inflation, est abaissée de 32 000 Fcfp et passe de 210 000 Fcfp à 178 000 Fcfp. Employeurs et syndicats ont voté à l’unanimité en faveur de cette délibération.



Les membres du conseil d’administration de la Caisse de prévoyance sociale se sont réunis en fin de semaine dernière. Comme annoncé par le président du conseil d’administration Patrick Galenon, la délibération octroyant une prime à hauteur de 210 000 Fcfp maximum aux salariés de la caisse avait été rejetée jeudi dernier.



Mais vendredi, une autre délibération a été proposée aux administrateurs, prévoyant une prime revue à la baisse et passant donc de 210 000 Fcfp à 178 000 Fcfp, soit une baisse de 32 000 Fcfp. La réévaluation de cette prime est surtout, comme le précise la délibération destinée à « éviter tout impact sur le financement du RSPF ».



Une prime « exceptionnelle » à 117 300 000 millions Fcfp Ainsi, les agents de la Caisse de prévoyance sociale avaient déjà bénéficié en début d’année d’une revalorisation de la grille des salaires à hauteur de 6 500 Fcfp, représentant un coût total de 55 millions Fcfp pour les finances de la CPS. Ils ont bénéficié également d’une prime de pouvoir d’achat de 120 000 Fcfp qui leur a été versée en deux fois, soit 50% en janvier de cette année et 50% en juin dernier pour un total de 62,3 millions de Fcfp.



Une prime exonérée « totalement de charges sociales et fiscales, sous certaines conditions, comme ne pas excéder un montant supérieur à 2 fois le SMIG mensuel brut (soit 338.311 Fcfp), et (devant) être versée avant le 31 décembre 2023 ». Comme « convenu avec les partenaires sociaux », précise la délibération, cette prime devait être révisée en fonction de l’évolution du coût de la vie au cours du second semestre de cette année. Cette révision n’a pu se faire, en raison du renouvellement du gouvernement, de certains membres du CA et parce que l’actuelle directrice n’avait pas encore été nommée, précise toujours la délibération.



Prime et revalorisation salariale à 134 millions Fcfp pour 2024 Les partenaires sociaux, en octobre dernier, ont demandé à la commission chargée de la révision de la Convention d’entreprise une revalorisation de 4,5% sur l’ensemble de la grille salariales au 1er janvier 2024, ainsi que l’octroi « complémentaire d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de 200.000 Fcfp ».



Après négociation, la revalorisation salariale a été fixée à 1,6% échelonnée sur les trois prochaines années, ce qui représente 45 millions de Fcfp pour 2024. Et les partenaires sociaux sont tombés d’accord sur le fait que les salaires soient « figés » jusqu’en 2026 ». Le budget de la Caisse de prévoyance sociale devrait passer en conseil des ministres cette semaine.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Samedi 11 Novembre 2023 à 16:10 | Lu 244 fois