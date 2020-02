La présidentielle américaine se joue aussi sur les applis de rencontre

Washington, Etats-Unis | AFP | jeudi 26/02/2020 - A l'approche du coup d'envoi de la primaire démocrate aux Etats-Unis il y a quelques semaines, Rhiannon Payne a passé beaucoup de temps sur l'application de rencontre Bumble: pas pour trouver un copain, mais pour faire campagne pour sa candidate, Elizabeth Warren.



Originaire de San Francisco, cette consultante en communication numérique de 28 ans en a eu l'idée un soir, seule dans sa chambre d'hôtel. "J'étais crevée et faisais défiler les profils sur Bumble pour passer le temps. Et j'ai réalisé que tous ces gars étaient des électeurs potentiels", raconte-t-elle à l'AFP.

La jeune femme aux cheveux rouge se décrit avec humour dans sa présentation comme la "chienne" ("bad bitch") de Mme Warren, sénatrice candidate à l'investiture démocrate pour la présidentielle de novembre. Rhiannon Payne dit avoir décliné quelques demandes de rencard, mais que les garçons avec lesquels elle a engagé la conversation ont été dans l'ensemble "polis et réceptifs".

Ce n'est pas la première fois que les applications de rencontre sont utilisées aux Etats-Unis afin de mener campagne, notamment auprès des jeunes. Deux femmes s'étaient déjà fait remarquer il y a quatre ans pour avoir encouragé sur leur compte Tinder à voter pour Bernie Sanders dans la course à l'investiture démocrate.

L'enseignante de l'université canadienne Concordia, Stefanie Duguay, qui s'est penchée sur le sujet, estime que les applications de rencontre comme Bumble ou Tinder peuvent s'inscrire "en complément" des campagnes électorales traditionnelles en favorisant "échanges intimes" et "jeu de séduction".

Elles peuvent aussi permettre de faire campagne à distance. Jen Winston, une New-Yorkaise de 31 ans, a utilisé l'option payante de Tinder pour échanger avant les élections de mi-mandat de 2018 avec des hommes de Géorgie et du Dakota du Nord.

"Je ne pense pas que ce soit trompeur, car nous devrions idéalement tous parler de politique", avance-t-elle. "Je n'ai fait que discuter de la même façon que si j'étais à un rendez-vous".

- Les candidats aussi -

Les règles édictées par les applications laissent une certaine marge de manoeuvre en la matière. Tinder affirme dans un communiqué encourager les discussions politiques sur sa plateforme "tant qu'elles restent respectueuses, humaines et sans spam".

Les utilisateurs de Bumble peuvent aussi parler, selon l'application, de tous les sujets "importants à leurs yeux", mais ils s'exposent à voir leurs comptes suspendus s'ils "copient-collent le même message à plusieurs de leurs +matches+".

Voir les applications de rencontre devenir des outils électoraux n'est pas une surprise quand on sait à quel point elles se sont généralisées ces dernières années aux Etats-Unis.

D'après une récente étude du cabinet Pew, 30% des adultes américains en ont déjà utilisé une, et le chiffre s'élève à plus de 50% chez les moins de 30 ans.

Les militants de base ne sont pas seuls à aller "draguer" ainsi les électeurs. Agé de 37 ans à l'époque, Patrick Register, candidat démocrate aux élections parlementaires en Caroline du Nord, a utilisé un compte Tinder personnel pour faire pencher le scrutin en sa faveur en 2018.

L'analyste politique Mark Jablonowski voit d'un bon oeil ces campagnes qui "sortent des sentiers battus" afin d'approcher autrement les électeurs, mais pour d'autres spécialistes, le potentiel des applications de rencontre reste limité.

Patrick Register n'a d'ailleurs pas été élu au Congrès il y a deux ans. L'histoire ne dit pas, en revanche, s'il a trouvé l'amour.